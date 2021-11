Fuite : le Galaxy S22 se montre avec le S-Pen sur FrontPageTech

Medhi Naitmazi

Le prochain smartphone haut de gamme à venir se trouve du côté du numéro un mondial, Samsung. Comme chaque année depuis 2010, le constructeur coréen va renouveler sa gamme "S". En février 2022, ce sera l'occasion de découvrir le Galaxy S22.



Si vous avez suivi les rumeurs et les rendus, vous savez que le S22 va hériter du S-Pen des Galaxy Note.

Un design qui laisse perplexe pour le S22 Ultra

Après avoir appris que Samsung prévoyait de lancer la gamme S22 aux alentours de la deuxième semaine du mois de février 2022 - avec une précommande le 8 février, voici les premières photos en conditions réelles. Encore une fois, le leak est signé Jon Prosser qui a publié l'information sur son site FrontPageTech.

Si, à l'avant, le smartphone s'affiche avec des bords incurvés qui avaient été délaissés sur les modèles précédents (hormis la version "Ultra"), c'est surtout l'arrière qui peut choquer les amoureux du design. En effet, le module photo paraît à la fois imposant et désordonné. On est loin des iPhone avec leur sens de l'équilibre. On retrouve ici 5 capteurs (!) qui sont cette fois isolés les uns des autres. Chaque lentille protubérante est simplement posée au dos de l'appareil. Pas certain que ce soit une bonne nouvelle pour les accessoiristes qui devront créer des coques à découpes multiples.



Dans le détail, les capteurs qui remplaceront ceux vus sur le S21 Ultra sont un principal 108 mégapixels, un ultra-grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels (3x), un second téléobjectif 10 mégapixels (zoom 10x) ainsi qu'un flash LED. Le dernier n'est pas précisé.



Concernant la connectique, on note plusieurs éléments en bas de l'appareil avec le microphone, le port USB type-C, le tiroir SIM, le haut-parleur et, surtout, un logement pour un stylet S-Pen. Comme le S21 Ultra, le S22 sera compatible mais il pourra enfin le ranger. Encore une preuve que la gamme "Note" est morte.



Enfin, le Galaxy S22 Ultra semble conserver le design frontal du Galaxy S21 Ultra avec un écran incurvé sur les côtés et le capteur selfie logé dans la bordure supérieure.

Qui pense que le design du S22 ne sera pas un frein pour les futurs clients ? Et pourra-t-il concurrencer l'iPhone 13 Pro et sa finition exemplaire ?