Un prototype d'iPhone 4 avec un logo "étoile de la mort" en vidéo

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Dans une nouvelle vidéo publiée sur YouTube, un rare prototype d'iPhone 4 dit "Death Star" se montre sous toutes les coutures. Le modèle développé par Apple présente un certain nombre de différences par rapport au modèle de production.

Le logo Death Star pour tromper l'ennemi

Encore une fois, c'est le Youtubeur DongleBookPro qui a dévoilé le prototype dans une vidéo mise en ligne vendredi. Selon lui, l'appareil arbore un logo "Death Star" - ou "étoile de la mort" en français - parce qu'Apple avait, déjà, des problèmes avec les fuites d'informations et de matériel internes.

Le logo, comme le dit la légende, pouvait amener les gens à croire que l'appareil était un produit promotionnel Star Wars (et maintenant Disney qui possède les droits) plutôt qu'un prototype authentique d'iPhone.



Comme l'indique Wikipédia :

Les Étoiles de la mort sont deux stations spatiales sidérales mobiles de forme sphérique et de la taille d'une petite lune, présentes dans la saga Star Wars.

Pour en revenir au prototype lui-même, il existe un certain nombre de différences entre l'iPhone "Étoile de la mort" et un iPhone 4 classique. L'appareil utilise un écran non Retina et n'a pas de vis visibles - ouvrir l'appareil implique l'utilisation d'une vis cachée dans le support de carte SIM.

En outre, l'appareil a une configuration d'appareil photo complètement différente de celle des modèles d'iPhone 4 qui sont arrivés chez les clients. En ce qui concerne le logiciel, l'appareil exécute une version de test interne qui pourrait être une version d'iOS 4 qui n'a jamais vu le jour. Le firmware officiel étant sorti en 2010.

Enfin, l'appareil dispose également d'une coque transparente unique avec un logo "Death Star" assorti qui n'a pas non plus été commercialisée.

Les prototypes d'iPhone sont assez courants finalement sur Internet, nous avons vu à peu près tous les modèles dans des versions étranges comme le dernier iPhone 12 Pro en bleu pacifique, ou par exemple un iPhone 5S noir et ardoise.