Bons plans iOS : Neverwinter Nights, Easy Sum, Gunpowder

Hier à 20:01

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Neverwinter Nights, Easy Sum, Gunpowder. L'occasion d'économiser 37€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

PDF Max Pro (App, iPhone / iPad, v7.4.0, 61 Mo, iOS 11.0, Mobeera) passe de 4,99 € à gratuit. PDF Max 5 Pro est une appli vous permettant d'annoter des PDF, les remplir, ou encore de les synchroniser sur le cloud, tout cela au sein d'une très belle interface.



Les + : Un utilitaire très complet à ne pas rater ! Télécharger l'app gratuite PDF Max Pro





Easy Sum (App, iPhone / iPad, v2.0.10, 27 Mo, iOS 10.3, DejaWorks LTD) passe de 0,99 € à gratuit. Easy Sum fournit un moyen simple d'obtenir la somme d'une liste. C'est idéal pour créer des factures, des listes de courses et tout ce qui nécessite une valeur totale. Chaque élément de la liste peut inclure une description et une valeur.



Continuez à ajouter des éléments et Easy Sum continuera à mettre à jour le total. Les entrées peuvent contenir d'autres calculs, y compris la multiplication et la division. Ils peuvent également être compressés pour économiser de l'espace, et activés et désactivés pour comparer différents résultats.



Les + : Les bons comptes font les bons amis Télécharger l'app gratuite Easy Sum





Form Maker (App, iPhone / iPad, v7.04, 47 Mo, iOS 12.3, Isoperla) passe de 4,99 € à gratuit. Form Maker est remarquablement flexible, vous permettant de créer des formulaires personnalisés pour n'importe quelle industrie ou profession. La conception d'un formulaire entièrement personnalisé est aussi facile que de glisser et déposer le contenu en place. Vous pouvez inclure du contenu tel que des boîtes de texte, des étiquettes, des images, des sélecteurs à défilement, des contrôles segmentés, des boutons, des lecteurs de codes barres et des boîtes à choix multiples.



Form Maker prend en charge plusieurs pages, ce qui permet de collecter facilement autant ou aussi peu de données que vous le souhaitez. Les données capturées peuvent être exportées en texte, CSV ou PDF.



Les + : Pour les amateurs de statistiques Télécharger l'app gratuite Form Maker





Ma Chenille AR (App, iPhone / iPad, v5.0.0, 101 Mo, iOS 11.0, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 4,99 € à gratuit. Pour la première fois, La chenille qui fait des trous prend vie dans le monde réel grâce à la réalité augmentée. Voila 50 ans qu'Eric Carle a présenté au monde son personnage-phare : la chenille qui fait des trous.



Désormais, grâce à l'Apple ARKit, la chenille qui fait des trous prend vie partout où tu vas. Grâce à la réalité augmentée, tu peux voir la chenille dans le monde qui t'entoure. Regarde-la apparaître dans ton salon, sur la table de la cuisine, dans le jardin ou tout simplement, partout où tu voudras jouer avec elle.



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger l'app gratuite Ma Chenille AR





Jeux gratuits iOS :

Adventurer Legends (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v4.4, 173 Mo, iOS 10.0, WejoyWorld Games) passe de 0,99 € à gratuit. Un jeu de RPG très excitant de type Diablo avec de nombreuses cartes aléatoires. Recrutez d'excellents ouvriers, gérez bien votre boutique, menez vos puissants HÉROS et vos coéquipiers à se battre pour la gloire dans ce monde chaotique !



Commencez à fabriquer des équipements légendaires, vendez-les à un prix élevé, équipez-les pour renforcer vos héros, vos coéquipiers et vous-même. Collecte des TRÉSORS dans l'aventure, et contre l'invasion.



Les + : Plutôt complet et prenant Télécharger le jeu gratuit Adventurer Legends





Dream A Little Dream (Jeu, , iPhone / iPad, v1.5, 106 Mo, iOS 11.0, Moneer Marouf) passe de 0,99 € à gratuit. Par une nuit paisible et rêveuse, le Floof Royal sirota trop de lait à la fraise et tomba dans un profond sommeil. Alors que la lune descendait et que le soleil commençait à se lever, le Floof Royal se mit à rêver un peu et roula hors du lit, tombant dans le ciel crépusculaire.



Entrez dans un pays de rêve avec cette tranche de paradis nostalgique de style arcade en pixel art. Déplacez-vous à travers les nuages aux couleurs de la barbe à papa en tant que chat endormi équipé uniquement du plus magique des bonnets de sommeil, et Dream a Little Dream...



Un jeu très coloré, qui vous demandera de sauter de nuage en nuage en allant le plus haut possible.



Les + : Le pixel-art très réussi Télécharger le jeu gratuit Dream A Little Dream





Gunpowder (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5.3, 799 Mo, iOS 8.0, Rogue Rocket Games) passe de 0,99 € à gratuit. Gunpowder est un jeu de puzzle explosif et addictif. Avec une réalisation aux petits oignons, Rogue Rocket Games nous propose un jeu qui s'est déjà fait remarquer avec un contenu important, des heures de jeu, de la réflexion et du plaisir !



Incarnez Incendio et, armé de vos méninges et d'un baril de poudre, partez arracher l'or de la ville des mains du maléfique Boss Grimshaw. Ceci est le prétexte à 150 niveaux de puzzles dans un Far West chaotique qui n'attendent que vous et votre traînée de poudre.



Les + : Des situations variées à résoudre

Une ambiance géniale Télécharger le jeu gratuit Gunpowder





Promotions iOS :

Dungeon Warfare 2 (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 229 Mo, iOS 9.0, Jin Man Kim) passe de 4,99 € à 1,99 €. Dungeon Warfare 2 est la suite définitive de Dungeon Warfare, un jeu de stratégie de défense de tour assez difficile où vous incarnez un seigneur devant défendre ses donjons à l'aide de pièges mortels et d'engins insidieux face aux aventuriers avides et aux soi-disant héros.



33 pièges uniques avec 8 traits uniques pour chaque piège ! Télécharger Dungeon Warfare 2 à 1,99 €





Dungeon Warfare (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.04, 205 Mo, iOS 8.0, Jin Man Kim) passe de 4,99 € à 0,99 €. Dungeon Warfare est un Tower Defense où vous incarnez le Seigneur d'un donjon devant se défendre face aux assauts incessants d'aventuriers cupides. Au fur et à mesure que vous repousserez ces envahisseurs hors de vos donjons, vous débloquerez de puissants pièges qui vous aiderons à avancer de plus en plus !



Les + : Ce Tower Défense est somme toute très bien réaliser !

Le gameplay est vraiment agréable ! Télécharger Dungeon Warfare à 0,99 €





Lanota (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v2.7.0, 1,2 Go, iOS 10.0, Noxy Games Inc.) passe de 2,99 € à 0,99 €. Lanota vous emmène dans une véritable histoire qui va mettre votre rythme à rude épreuve puisqu'il vous faudra vous servir de la musique et appuyer au bon moment pour avancer au sein de l'aventure.



Celle-ci débute dans un monde décoloré et triste qu'il vous faudra sauver...



Les + : Un bon jeu de rythme

Une belle histoire Télécharger Lanota à 0,99 €