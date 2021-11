Netflix va publier tous ses jeux sur l'App Store

Hier à 20:45

Medhi Naitmazi

Réagir



Alors que l'offre de jeux vidéo tant attendue de Netflix est pour le moment très limitée, la société numéro du streaming vidéo a clairement indiqué qu'elle souhaitait à terme que ce soit un moyen important de fidéliser ses clients et d'en attirer de nouveaux. Mais d'après Mark Gurman, le géant du streaming a un obstacle sur son chemin : Apple.

Netflix va suivre le règlement de l'App Store à la lettre

La semaine dernière, Netflix a déployé son nouveau service de jeux, mais uniquement sur Android. La société a indiqué qu'une version iOS est prévue, mais il est clair qu'Apple ne va pas lui faciliter les choses, comme on a pu le voir avec d'autres services de jeux en streaming.



À l'heure actuelle, l'offre Netflix ne fonctionne pas comme un service de jeu dans le cloud classique. Bien que qu'un onglet "Jeux" soit présent dans l'application Netflix principale, les titres doivent en fait être installés individuellement via le Google Play Store et fonctionnent comme des applications autonomes.



L'approche idéale serait plutôt de tendre vers le fonctionnement actuel de l'app avec les vidéos, permettant à un utilisateur de trouver, de télécharger et d'accéder au contenu de manière transparente. C'est ce que proposent de nombreux autres services de jeu de premier plan, tels que ceux de Microsoft avec xCloud, Nvidia avec GeForce Now et Google avec Stadia. Ces services sont entièrement basés sur le cloud, tandis que Netflix propose actuellement des jeux en ligne et hors ligne.



Mais pourquoi Netflix ne propose pas tout de suite ses jeux sur iOS ? Les règles de l'App Store d'Apple n'autorisent pas les tiers à créer des applications de service de jeu tout-en-un. Ces règles ont empêché Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now et Google Stadia de se lancer sur les appareils iOS de manière significative. Pour accéder au plus d'un milliard d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad, les développeurs ont dû publier leurs services sur le web via Safari, ce qui est forcément moins efficace.



En raison de l'interdiction par Apple des services de jeux en streaming, la mise en œuvre actuelle sur Android du service Netflix nous donne un aperçu du fonctionnement de l'offre Netflix sur iOS. En effet, Apple autorise les services comme Gameclub car ils permettent de télécharger chaque jeu séparément, ce qui rend possible leur contrôle par la firme de Cupertino.



Précisément, c'est que Netflix teste actuellement sur iOS et, selon le code découvert par le développeur Steve Moser et partagé avec Gurman qui vient de publier l'information dans sa newsletter Power On. Netflix prévoit de publier individuellement tous ses jeux sur l'App Store d'Apple et permettra aux utilisateurs de les lancer via l'application Netflix.



Selon le journaliste de Bloomberg, c'est une solution, mais ce n'est pas la meilleure du point de vue de l'expérience des consommateurs.



Pour être un véritable service tout-en-un optimal sur iOS, Netflix devra migrer vers le cloud et Apple devra modifier ses règles ou accorder une exemption à Netflix. Apple a donc le succès de Netflix dans les jeux entre ses mains...