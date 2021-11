Supercell lance le jeu Clash Mini au Canada et en Suisse

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Supercell éclaire nos antennes à propos de ses trois nouveaux titres Clash actuellement en développement.

Dans une nouvelle vidéo, deux membres de l'équipe du studio ont parlé aux joueurs de l'état actuel de Clash Mini, Clash Heroes et Clash Quest.





Clash Mini est disponible dans certains pays dont le Canada et la Suisse

La mini folie s'abat sur l'univers Clash ! Dans ce jeu de choix, affrontez et déjouez les autres dans un jeu de société amusant et riche en stratégies.



Collectionnez, invoquez et améliorez votre armée de Minis dans ce jeu de combat automatique passionnant en temps réel. Prédisez les mouvements de votre adversaire, puis élaborez votre stratégie et votre formation gagnantes. Regardez vos Minis prendre vie et s'affronter pour être le dernier debout !

Tout d'abord, Clash Mini est lancé en douceur avec une bêta au Canada, en Finlande, en Suède, en Suisse, en Norvège et en Islande, à partir d'aujourd'hui (8 novembre).

Tout au long de la bêta, les joueurs pourront créer une équipe de héros et de minis pour se battre sur le champ de bataille de type auto-chess du jeu. Un jeu tactique au tour par tour digne des précédents titres comme Clash Royale ou Clash of clans.

De toute évidence, Supercell se garde la possibilité d'ajuster le contenu ainsi que l'expérience globale pendant toute la durée du test.

Clash Heroes : la bêta arrive également

Deuxièmement, l'équipe a déclaré que Clash Heroes en est encore à ses débuts, ne mentionnant aucune date de sortie.

Clash Heroes avait récemment subi un test alpha fermé avec quelques centaines de joueurs qui a fourni à l'équipe des informations sur le gameplay.

Supercell a déclaré qu'ils "travaillent dur sur de nouvelles fonctionnalités, le gameplay et la construction du monde", et la prochaine étape pour Clash Heroes sera une bêta ouverte.

Clash Quest : des nouveautés sociales

Enfin, l'équipe a discuté de certaines des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à Clash Quest depuis que le jeu est entré en lancement dans quelques pays, telles que de nouveaux boss, de nouvelles troupes et des fonctionnalités supplémentaires comme des épaves et des donjons.

La plus récente mise à jour de Clash Quest a introduit sa nouvelle fonctionnalité sociale, les clans, qui permet aux joueurs de jouer ensemble et de concourir dans la ligue des clans. La mise à jour a également vu l'ajout d'un tout nouveau boss et d'une nouvelle troupe originale.

Supercell a déclaré qu'il n'y a pas encore de date de sortie mondiale prévue pour Clash Quest, cependant, il y aura bientôt plus de contenu dans le jeu.

En plus des prochains titres Clash, Supercell, en collaboration avec Space Ape Games, a lancé Boom Beach : Frontlines au Canada et lancera progressivement le titre dans le monde entier.

