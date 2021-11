Wikipédia accepte les dons via Apple Pay

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Réagir



Wikipédia ne cesse de grandir et de se mettre à jour année après année. C'est pour cela qu'à partir d'aujourd'hui, le site accepte les dons avec la méthode de paiement Apple Pay pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac.

Wikipédia autorise enfin les paiements Apple Pay

Qui ne connaît pas Wikipédia en 2021 ! Créé en 2001 soit il y a maintenant vingt longues années, Wikipédia se veut être le meilleur endroit d'internet pour répondre à toutes vos questions quel que soit le sujet.



Le site a d'ailleurs su d'adapter au fil du temps afin de toujours rester moderne et en adéquation avec son époque. À l'heure d'aujourd'hui, il dispose d'une application mobile sur iOS et Android, de widgets, d'un mode sombre... bref tout y est.

Mais comme vous le savez, Wikipédia est également un projet à but non lucratif, créé par une association et mis à jour par les lecteurs eux-mêmes. Pour que tout fonctionne correctement, les dirigeants fonctionnent avec un système de dons envoyés par les utilisateurs.



Ils ont d'ailleurs toujours assuré que l'argent récolté à travers ces dons sert uniquement à maintenir le site en vie et en aucun cas à payer des salaires ou autre. Si vous souhaitez envoyer une somme d'argent pour soutenir le site, les paiements par carte bancaire et PayPal étaient depuis toujours disponibles mais un petit nouveau fait son apparition.

Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus, les utilisateurs d'iOS et de macOS peuvent désormais faire un don via Apple Pay. Une bonne nouvelle tant on sait que c'est une méthode de paiement adoré par les utilisateurs de produits Apple.