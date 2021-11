POF : l'application de rencontres qui monte

Il y a 5 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Lorsque l'on parle d'applications de rencontre, on a tendance à penser directement à Tinder qui fait office de référence dans le domaine. Pourtant, d'autres alternatives tout aussi expérimentées offrent aujourd'hui de belles solutions : on pense notamment à AdopteUnMec, Once ou encore Fruitz.

Mais, aujourd'hui, nous allons parler de POF (v16.90, 222 Mo, iOS 12.0) qui connaît une ascension assez fulgurante ces derniers temps, malgré des débuts difficiles. Sortie en 2014, la création de PlentyOfFish s'appuie notamment sur un algorithme de compatibilité.

POF (Plenty of fish) : l'application de rencontres qui joue sur la compatibilité

À la manière de Once, l'application Plenty of Fish se sert de vos centres d'intérêt pour affiner votre recherche. Une fois votre inscription faite, l'algorithme vous proposera plusieurs personnes en relation avec ce que vous avez renseigné, pour permettre de casser certaines barrières. De plus, vous pourrez classer les résultats par temps de connection, membres les plus récents et bien plus.



Avec plus de 90 millions d'utilisateurs enregistrés, vous n'aurez que l'embarras du choix pour trouver la perle rare, tout en supprimant la plupart des limitations connues. Car oui, POF se vante d'être l'application ayant le plus d'options gratuites de base, permettant d'envoyer des messages en illimité.



Cependant, et comme pour toutes ces plateformes, vous aurez la possibilité d'opter pour un abonnement qui permettra de profiter à 100% de cette solution. À ce jour, l'application est notée 4,1 sur 5 sur l'App Store et les développeurs continuent de lutter contre la création de faux profils.

