Apple recrute à nouveau des conducteurs pour ses voitures autonomes

Il y a 2 heures

Véhicules

Alban Martin

Réagir



Après avoir réduit sa flotte de conducteurs pour ses véhicules autonomes en Californie à 54 en mai, Apple a constamment recruté au fil des mois. Aujourd'hui, l'entreprise compte 137 conducteurs. Comme l'a repéré macReports avec les chiffres du California DMV, Apple se rapproche lentement du nombre de conducteurs qu'elle avait en octobre dernier, c'est-à-dire 154.

Apple remet le paquet sur les tests de conduite autonome

Si c'est une bonne nouvelle pour ceux qui espèrent toujours découvrir une Appel Car prochainement, malheureusement le nombre de véhicules à conduite autonome dont dispose l'entreprise n'évolue pas. La firme reste à 69 Lexus depuis le mois d'août.



Selon le California DMV, Apple n'a pas encore demandé de permis sans chauffeur, alors que plusieurs constructeurs disposent de permis sans chauffeur pour leurs flottes.

Depuis le dernier rapport, dans lequel Apple a compté deux collisions avec ses véhicules autonomes, elle a signalé une collision supplémentaire. Au total, l'entreprise compte désormais six accidents impliquant sa flotte.



Bien qu'Apple continue de travailler sur sa technologie de conduite autonome, on ne sait toujours pas quand elle sera annoncée publiquement sous le nom «Apple Car». Il y a quelques mois, la société a annoncé que son vice-président Doug Field quittait le projet Apple Car pour un nouveau poste chez Ford et que Kevin Lynch d'Apple prenait en charge le projet Titan.



Les rumeurs concernant l'Apple Car se sont accélérées depuis un an et suggèrent qu'Apple développe désormais sa voiture seule pour éviter tout retard supplémentaire. Selon le Mail Economic Daily, Apple dispose de "centaines d'ingénieurs spécialisés dans les véhicules" et qu'elle est en train de sélectionner les derniers fournisseurs de pièces pour son projet Titan.



En début d'année, plusieurs médias affirmaient qu'Apple était en pourparlers pour développer sa voiture électrique avec un partenaire coréen comme Kia, car l'entreprise ne serait pas en mesure de mener à bien son projet de véhicule électrique sans partenariat avec les fournisseurs du pays. Il y a eu ensuite des rumeurs autour de Toyota ou même Foxconn, son partenaire pour l'iPhone.



Quant à une présentation ou un lancement, ne vous attendez pas à une Apple Car avant 2024, au mieux.