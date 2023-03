Apple augmente le nombre de voitures autonomes sur les routes californiennes

Ce n'est plus un secret pour personne, Apple travaille activement depuis plusieurs années sur le projet d'une voiture connectée avec une option de conduite autonome. Si Tesla a pris une avance spectaculaire dans ce domaine, Apple préfère ne pas se précipiter et veut évoluer à son rythme avec ses propres technologies (qui ne seront pas toutes les mêmes que l'entreprise d'Elon Musk). L'une des étapes du développement de l'Apple Car, c'est le déploiement des voitures autonomes dans les villes de Californie afin de perfectionner le logiciel de conduite autonome.

Apple augmente la quantité de véhicules en circulation

Apple continue de travailler sur son projet de voiture autonome, appelé « Apple Car ». Bien que le développement de cette voiture soit effectué en secret par des ingénieurs et des développeurs dans des laboratoires fermés, Apple recrute également des conducteurs pour conduire des voitures électriques qui parcourent les routes californiennes.



Selon les données officielles publiées par le California Department of Motors Vehicles, Apple a déclaré un total de 201 personnes pour conduire des voitures autonomes en statut d'essai. Cela représente une augmentation de 21 conducteurs par rapport au dernier rapport officiel publié en septembre 2022.

Apple possède une flotte de 69 véhicules autonomes, tous électriques, qui circulent actuellement sur les routes de Californie. Ces véhicules sont équipés de nombreux capteurs, de caméras et de radars, qui permettent à la voiture de se déplacer en toute sécurité et de manière autonome. Au cas où le comportement du véhicule est anormal, le conducteur doit reprendre instantanément le contrôle du véhicule. Avant de monter à bord pour la première fois, les 201 conducteurs sont briefés afin qu'aucun incident majeur n'arrive, ce qui pourrait nuire à l'image d'Apple et à son avancée sur la conduite autonome.



Bien que le projet Apple Car soit encore dans sa phase de développement, cette augmentation du nombre de conducteurs et de véhicules autonomes sur les routes californiennes montre que l'entreprise continue de progresser vers son objectif final de produire une voiture électrique, connectée et autonome. Avec l'expertise d'Apple en matière de technologie et de design, l'Apple Car pourrait devenir une référence dans le secteur des voitures autonomes dans les années à venir.