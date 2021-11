Autoriser la carte d'identité dans le Wallet, plus compliqué que prévu

Alexandre Godard

Apple propose depuis la sortie d'iOS 15 d'enregistrer sa carte d'identité dans son iPhone pour ne plus avoir à se la trimbaler en version physique dans sa poche, son portefeuille... Une toute nouvelle fonction pour le moment limitée à 7 États américains et au regard des restrictions imposées par la marque, on comprend mieux pourquoi.

Pas une mince affaire

Lors de la WWDC qui s'est tenue cet été, Apple a annoncé une grande nouveauté qui colle parfaitement au monde numérique de demain, à savoir la possibilité d'enregistrer sa carte nationale d'identité et/ou son permis de conduire dans l'application Wallet (dorénavant Cartes en français) dès iOS 15.

Une nouvelle méthode qui ferait une fois de plus de notre smartphone l'objet qui contient toute notre vie et c'est justement pour cela que ce n'est pas si simple. Si l'idée semble plutôt bonne sur le papier, en réalité, la mise en place de ce service n'est pas si évidente que ça au regard de l'importance de ce genre de documents.



Tout doit être pensé dans les moindres détails pour que la sécurité ne contienne pas de failles et que les problèmes ne s'accumulent pas. C'est justement pour cela que l'on apprend que les premiers États (USA) qui se sont mis d'accords avec Apple pour implanter cette fonction ont également accepté d'autres demandes assez contraignantes.



Pour faire simple, un État qui valide l'implantation de la carte d'identité numérique dans l'iPhone devra également allouer du personnel et des ressources financières au projet, ce qui aura pour objectif d'aider Apple durant un temps indéterminé, le temps que tout soit en place.

Les États doivent accepter d'allouer du personnel et des ressources raisonnablement suffisantes pour soutenir le lancement du programme dans un délai à déterminer par Apple.



Cela comprend la réalisation de tests de qualité pour vérifier que les identifiants numériques fonctionnent « conformément aux exigences de certification d'Apple » sur divers appareils Apple.

Si cette information ne nous concerne pas directement, elle l'est tout de même dans une moindre mesure. Car si un État ou un pays doit mettre en place un capital financier et du personnel à disposition du projet d'Apple pour que les utilisateurs puissent en profiter, nul doute que nous ne sommes pas près de le voir arriver en France.



À noter d'ailleurs que depuis cet été, une toute nouvelle carte d'identité française, plus compacte et plus sécurisée est disponible pour tous. Mais nous savons également que l'État français a rejeté l'idée de passer à la carte d'identité numérique.



Vous l'aurez compris, nous y viendrons sûrement un jour ou l'autre mais pour ce qui est de la France, il va falloir être très patient en ce qui concerne ce sujet, surtout lorsqu'on voit que même Apple a du mal pour le moment aux États-Unis. Pour rappel, seulement sept États ont accepté cette mise en place pour le moment, l'Arizona, le Connecticut, la Géorgie, l'Iowa, le Kentucky, le Maryland, l'Oklahoma et l'Utah.



