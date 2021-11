watchOS 8.1.1 est disponible pour tous les utilisateurs

C'est la soirée des nouvelles mises à jour logicielles ! Après la publication d'iOS 14.4.1, Apple enchaine avec la publication de la version watchOS 7.3.2 et de macOS 11.2.3 pour tous les...

Rendez-vous sur votre iPhone dans l'application " Watch ". Allez dans l'onglet " Ma montre " puis appuyez sur " Général " et " Mise à jour logicielle ". À cet endroit, vous aurez watchOS 8.1.1 de disponible, il vous suffira d'accepter les conditions générales, de lancer le téléchargement puis d'installer le logiciel sur votre Apple Watch. Attention, un minimum de batterie est exigé !

Pour les autres modèles d'Apple Watch, la firme de Cupertino ne mentionne pas de correctifs, il est possible qu'il y en ait, mais que cela ne soit pas mentionné dans le détail de la mise à jour.

Apple annonce ce soir la disponibilité de la mise à jour watchOS 8.1.1, celle-ci n'est qu'à but de correction , elle n'apportera aucune nouveauté sur votre Apple Watch. Ce nouveau firmware concerne principalement les possesseurs de l'Apple Watch Series 7 , énormément d'utilisateurs dans le monde sont confrontés (depuis le lancement du modèle) à un problème de charge . Avec cette mise à jour, le dysfonctionnement est définitivement supprimé et votre Apple Watch va retrouver un cycle de charge normal.

