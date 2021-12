watchOS 8.3 : les utilisateurs se plaignent d'une charge impossible

Quand une nouvelle mise à jour est publiée, il est toujours préférable d'attendre un peu avant de l'installer, afin de prendre la température pour éviter un bug désagréable. Si vous avez une Apple Watch compatible watchOS 8 et que vous hésitez à passer vers la version 8.3, ne le faites pas si vous utilisez un chargeur tiers. L'expérience risque d'être chaotique...

Les propriétaires d'Apple Watch perdent patience sur les forums

La mise à jour watchOS 8.3 est disponible depuis seulement 9 jours et les forums d'entraides sont déjà inondés de messages de personnes mécontentes qui dénoncent une impossibilité de recharger leur Apple Watch.

Que ça soit sur le forum de l'assistance d'Apple ou sur Reddit, le problème exprimé est toujours le même :

L'utilisateur met à jour son Apple Watch vers watchOS 8.3 La montre connectée fonctionne à la perfection avec une fluidité exemplaire toute la journée Arrivé au soir, il est impossible de la recharger

Les utilisateurs concernés ont rapidement compris d'où vient le problème. L'Apple Watch refuse systématiquement de se recharger quand elle détecte qu'elle a un chargeur tiers aimanté à son dos.

Résultat, les chargeurs d'autres marques comme Belkin, Sportlink, Satechi, Hinyx... deviennent complètement inutilisables ce qui force l'utilisateur à abandonner son chargeur tiers pour installer son Apple Watch sur le câble d'origine fourni par Apple !

Ce qui énerve les clients qui subissent cette anomalie de watchOS 8.3, c'est que plus d'une semaine s'est déjà écoulée et Apple n'a toujours pas réagi publiquement pour expliquer avoir pris en compte le problème et travailler sur un correctif.

Les utilisateurs concernés se sentent abandonnés et commencent à regretter d'avoir dépensé plusieurs dizaines d'euros dans un chargeur tiers qui n'est plus fonctionnel !



Voici le type de messages qu'on peut apercevoir :

Est-ce que quelqu'un d'autre a eu un comportement irrégulier sur sa Series 7 après la mise à jour watchOS 8.3 avec un chargeur sans fil tiers (Belkin) ? Juste après la mise à jour, ma montre a commencé à clignoter entre les écrans (écran de chargement, clavier de déverrouillage, cadran de montre) et a fini par vider la batterie à 10%. Une fois que je l'ai mise sur le chargeur fourni avec la montre, elle s'est chargée correctement et les problèmes ont disparu. Je ne veux pas que mon chargeur devienne obsolète à cause d'une mise à jour.

Je pensais que je devenais fou jusqu'à ce que je trouve cette discussion. Je le vois sur mon chargeur combo Bluebolt (téléphone, montre, AirPods), donc ce n'est pas seulement de l'équipement Belkin. Quelque chose a changé depuis la version 8.3, parce que cela fonctionnait bien auparavant.

Le problème est aléatoire et n'est pas le même chez tous les utilisateurs. Certains décrivent une recharge par intermittence sur un chargeur tiers, l'Apple Watch va se comporter normalement pendant 10-15 minutes puis la charge va brutalement s'interrompre sans explication.

D'autres affirment que la recharge ne s'arrête pas, mais qu'elle va être extrêmement lente, comme s'il y avait un bridage de la vitesse.

Que faire si vous êtes concerné ?

En attendant la mise à jour corrective, vous pouvez temporairement repasser à la recharge via le câble d'origine mis à disposition lors de l'achat de votre Apple Watch. Si vous ne l'avez plus, une petite "aide" a été trouvée par la communauté, il suffirait de redémarrer la montre connectée pour permettre la recharge sur un chargeur tiers, malheureusement cette technique ne fonctionne pas sur le long terme.



