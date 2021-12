Apple publie watchOS 8.3 en version finale

Apple ne s'occupe pas seulement d'iOS 15.2 et de macOS 12.1. En effet, la firme de Cupertino a pensé aux utilisateurs d'Apple Watch avec watchOS 8.3, une version apporte la prise en charge du plan vocal d'Apple Music et plus encore.

Les nouveautés de watchOS 8.3

La version d'aujourd'hui est estampillée watchOS 8.3. Avec cette nouvelle mise à jour importante, Apple apporte :

Le plan vocal d'Apple Music vous donne accès à toutes les chansons, listes de lecture et stations d'Apple Music en utilisant Siri.

d'Apple Music vous donne accès à toutes les chansons, listes de lecture et stations d'Apple Music en utilisant Siri. Prise en charge de l' App Privacy Report pour l'enregistrement des données et l'accès aux capteurs.

pour l'enregistrement des données et l'accès aux capteurs. La correction d'un problème où les notifications pouvaient interrompre les sessions "Pleine conscience" de manière inattendue pour certains utilisateurs.

La grosse nouveauté est donc l'abonnement Apple Music à prix cassé, 4,99€, une offre abordable pour un abonné unique et qui n'a pas besoin d'un contrôle précis. Avec le nouveau "Voice Plan", les clients doivent en effet s'en remettre à Siri pour écouter les chansons sur le service.

Pour 4,99 euros, les abonnés ont accès au catalogue complet, soit 90 millions de chansons, à des dizaines de milliers de listes de lecture et à des stations sur tous leurs appareils Apple.



En contrepartie du prix réduit, les abonnés à 4,99€ n'ont pas le Lossless, l'audio spatial et le téléchargement des morceaux hors-ligne. De même, pas de clips ni de paroles, et tout se fait uniquement via Siri.



Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music et de Beats, avait déclaré :

Apple Music et Siri sont des partenaires naturels et travaillent déjà ensemble de manière transparente. Siri étant activement utilisé sur des centaines de millions d'appareils dans le monde, nous sommes ravis d'ajouter ce nouveau plan qui offre une expérience musicale sans effort simplement en utilisant votre voix et rend Apple Music accessible à encore plus de personnes dans le monde.

C'est à peu près tout pour watchOS 8.3 qui est disponible en version finale pour toutes les montres à partir de l'Apple Watch 3.