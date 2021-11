Shot on iPhone : la nouvelle vidéo de Michel Gondry autour des œufs

Il y a 5 heures

iPhone

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple a partagé cette nuit une nouvelle vidéo dans sa série en cours "Shot on iPhone", commandée cette fois au réalisateur français Michel Gondry, connu pour des films comme "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "Be Kind Rewind", "The Green Hornet" et "The Science of Sleep".

Une douzaine d’œufs : un film tourné à l’iPhone 13 Pro

Comme son nom l’indique, « A dozen eggs », la vidéo se concentre sur les œufs dans divers contextes et situations fantastiques, se terminant par un plan au sein d’un poulailler, logique. Toute la courte séquence a été filmée avec l'iPhone13 Pro. Une manière de mettre en avant le fameux mode cinématique.

Que se passe-t-il lorsque vous prenez une douzaine d'œufs, ajoutez l'iPhone 13 Pro et ajoutez l'esprit inventif de Michel Gondry ? Le simple devient cinéma.

Apple partage régulièrement des vidéos et des photos "Shot on iPhone", et c'est l'une des campagnes publicitaires les plus longues de l'entreprise. La vidéo "Une douzaine d'œufs" pourrait rapidement se retrouver dans les publicités télévisées et les médias sociaux, certaines images étant déjà sur Instagram. À noter que celle-ci fait une petite minute alors que les précédentes réalisations de Gondry étaient plutôt d’une dizaine de minutes.