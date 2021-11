iFixit compare le démontage des Beats Fit Pro et AirPods 3 en vidéo

Apple vient de dévoiler aujourd'hui des AirPods de troisième génération avec un design similaire à celui des AirPods Pro et plusieurs nouvelles fonctionnalités comme un son...

Finalement, ce n’est pas vraiment surprenant, iFixit donne aux AirPods 3 et aux Beats Fit Pro un ridicule 0 sur 10 en score de réparabilité. Un produit technologique aussi miniature ne laisse aucune place à l’intervention humaine, alors que le casque AirPods Max avait obtenu un honorable 6 sur 10 . Fait intéressant, il existe une société appelée PodSwap qui a trouvé comment remplacer les batteries des écouteurs AirPods. Il serait logique qu’elle propose bientôt la même chose pour les Beats et d'autres écouteurs également.

Les deux paires d’écouteurs sont difficiles à ouvrir et même si vous le faites, les batteries sont presque impossibles à remplacer. iFixit note également que les écouteurs ne sont pas conçus pour être remontés une fois qu'ils ont été ouverts, la faute à l’utilisation de colle mais aussi de soudure.

iFixit a partagé sa comparaison de démontage entre les AirPods 3 et Beats Fit Pro dans une vidéo YouTube de six minutes publié sur sa chaîne.

Nous avons déjà eu droit à un démontage complet des nouveaux AirPods 3 d'Apple, et maintenant les experts en réparation nous donne un aperçu de la façon dont lors derniers Beats Fit Pro se comparent en matière de conception, de fabrication et de réparabilité.

