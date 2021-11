Test des objectifs Sandmarc pour améliorer vos photos sur iPhone

Depuis des années, et à chaque mise à jour un peu plus, iPhone et photographie sont liés faisant du smartphone à la pomme l’appareil photo principal de nombreux consommateurs. À chaque nouvelle itération, Apple améliore drastiquement les capacités de l’appareil, en ajoutant le mode nuit avec l’iPhone 11 Pro, la captation en Dolby Vision sur le 12 Pro ou encore le mode macro sur l’iPhone 13 Pro, entre autres.

Toutefois, il est toujours possible d’améliorer le rendu des photos et vidéos prises avec l’iPhone. On peut, par exemple, éditer la photo numériquement, mais dans cet article, je vous présenterai en détail quelques objectifs spécialement conçus pour l’iPhone qui vous permettront d’en décupler ces capacités et votre créativité.

Objectifs pour smartphone

S’il est coutume pour les compacts, réflexes ou autre appareil photo numérique hybride de se voir doté d’une panoplie d’objectifs divers et variés, ce n’est pas la même histoire avec les smartphones qui n’en bénéficient pas ou très peu auprès des consommateurs.

Et c’est bien dommage puisque ces derniers permettent pourtant d’ouvrir beaucoup de possibilités lors de la prise de photo et vidéo, sans avoir à attendre qu’Apple l’intègre directement dans l’iDevice.

Dans cet article, nous avons comparé quatre objectifs différents. Un grand-angle, une macro, un téléobjectif et un anamorphique de la marque Sandmarc.

Grand-angle

Le premier objectif de ce test sera le grand-angle proposé par Sandmarc. Ce dernier est livré avec une coque compatible avec l’iPhone de votre choix, mais également une pince qui vous permettra de la placer sur n’importe quel appareil, y compris la caméra frontale ou votre iPad si le cœur vous en dit ! On retrouve, finalement, un petit tissu en microfibre et deux embouts pour protéger les deux côtés de l’objectif. Le tout dans une pochette pour bien le protéger.

L’appareil en lui-même est de très bonne qualité. Comme pour tous les objectifs présentés dans cet article, point de plastique, on est sur un produit en verre et métal très qualitatif.

Viennent ensuite les caractéristiques techniques pures et dures pour les plus exigeants d’entre vous :

Objectif : 16mm

Champs de vue : 110°

Masse : 71g

Grossissement : 0,56x

En comparaison, le champ de vision du grand angle proposé par Apple depuis l’iPhone 11 est légèrement plus large puisque l’objectif propose un grossissement de 0,50x. En voici une photo pour comparer. À gauche, la photo a été prise avec l’objectif ultra grand-angle d’un iPhone 12 Pro, à droite avec l’objectif de Sandmarc monté sur le capteur « classique » (1x) de l’iPhone.

La différence est notable, mais l’avantage de la lentille de Sandmarc réside dans sa possibilité d’être montée sur le téléobjectif du téléphone ou sur la caméra frontale pour un rendu inédit !

Si vous êtes curieux, vous pouvez retrouver beaucoup d’autres exemples et détails techniques sur le site de Sandmarc.

Macro

Grosse nouveauté de la cuvée 2021 des iPhone, Sandmarc propose également un objectif macro permettant d’obtenir des clichés macroscopiques avec n’importe quel iPhone !

Ce nouvel objectif est livré avec les mêmes accessoires que le précédent. Vous avez tout ce dont vous avez besoin dans la boite !

Concernant les caractéristiques techniques, nous sommes sur :

Objectif : 25mm

Grossissement : x10

Masse : 25.4g

À défaut d’avoir un iPhone 13 Pro sous la main pour vous montrer une comparaison avec cet objectif, en voici quelques clichés… Notre collègue avait testé le macro de l’iPhone 13 Pro à sa sortie.

Le rendu peut être vraiment très bon, à condition d’avoir un sujet fixe et de pouvoir s’en approcher de très (très) prêt. Autant dire que je ne me serais pas amusé à prendre une petite abeille entrain du butiner comme il est coutume. Toutefois, avoir la possibilité de prendre des photos macro à la volée depuis son smartphone est très plaisante et il ne fait nul doute que cet objectif reviendra souvent sur le dos de mon smartphone.

Téléobjectif

Cet avant-dernier objectif reste parmi les grands classiques, le téléobjectif. Disponible sur les iPhone depuis 2016 et l'iPhone 7 Plus, cet objectif permettant un zoom optique x2 n'est cependant disponible que sur les iPhone haut de gamme !



Son intérêt n'est évidemment pas à remettre en question puisqu'il permettra aux iPhone d'avoir un zoom x2 et aux versions Pro un zoom x4 si monté sur le téléobjectif natif !

Le résultat est ici banal, il ne s'agit ni plus ni moins d'un zoom n'altérant pas la qualité de l'image, mais n'améliorant rien non plus… Cela restera toutefois l'objectif le plus utile pour votre smartphone !



Pour les experts toujours, voici quelques données techniques importantes :

Objectif : 60mm

Grossissement : x2

Champs de vue : 48°

Masse : 61g

Il est livré avec les même accessoires que ces frères !

Anamorphique

Dernier petit bijou de notre test, et pas des moindres, il s'agit d'un objectif anamorphique. Plus technique, cet objectif permet simplement d'accentuer l'effet "cinéma" de votre smartphone en modifiant le ratio de l'image (ou plutôt la vidéo pour celui-ci) permettant de passer d'un 16:9 (format classique) à un 2.4:1 ou 2.75:1, selon la version choisie. Vous obtiendrez une image plus large, créant ainsi naturellement les "bandes noires" caractéristiques du cinéma.

Autre effet appréciable, le "lens flare" bleu qui ne manquera pas de donner un petit look science-fiction à vos métrages.

Si on est sur un objectif très plaisant à utiliser, il est toutefois destiné à un public de niche de part une utilisation moins intuitive puisque qu'il vous sera nécessaire d'éditer vos données en postproduction afin "d'étirer" l'image au bon format.

Prix des objectifs Sandmarc

Ces quatre objectifs sont tous disponibles sur le site de Sandmarc pour un prix de $99.99 USD ($129.99 pour l'anamorphique) auxquels viendront s'ajouter $20 de livraison, comptez donc environ 105€ pour vous les offrir.



Ils sont tous en promotion pour le Black Friday ! Une très bonne opportunité si vous souhaitez les retrouver au pied du sapin cette année !



Voici les liens vers la page de chaque produit :

