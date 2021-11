Une WristMac de 1988, ancêtre de l'Apple Watch, à vendre aux enchères

Hier à 20:00

Apple Watch

Medhi Naitmazi

Une montre intelligente "WristMac" de 1988, jamais portée et toujours dans son emballage d'origine, devrait être vendue aux enchères entre 25 000 et 50 000 dollars. Pour ceux qui se poserait la question, la WristMac était une montre fabriquée par le japonais Seiko, qui utilisait AppleTalk - un protocole de communication - pour se connecter à un Mac. Commercialisée pour la première fois en 1988, elle a surtout été utilisée à bord de la navette spatiale "Atlantis".

Les prémisses de l'Apple Watch en 1988

Sortie 27 ans avant l'Apple Watch, la WristMac était notamment connectée à un Macintosh Portable au sein de la station "Atlantis". Comme le rapportait à l'époque le NYT, l'ordinateur permettait déjà d'envoyer des courriers électroniques. Mais surtout, les astronautes équipés de WristMac avait quelques fonctionnalités qui ne surprendront pas les possesseurs d'Apple Watch. Le New York Times expliquait :

Lorsqu'il était temps de prendre des photos d'un élément particulier sur Terre ou dans le cosmos, un WristMac recevait une alarme et un rappel de corvée individuel sur un écran de deux lignes.

Pour la petite histoire, en 1988, Ex Machina et Seiko se sont associés pour lancer le Wrist Mac, une montre programmable qui se connectait à un ordinateur Macintosh. Le Wrist Mac pouvait mémoriser des numéros de téléphone, régler des alarmes pour une utilisation unique et des utilisations quotidiennes et hebdomadaires récurrentes, et prendre des notes, qui pouvaient ensuite être exportées sur un disque sous forme de fichier texte.



Il a été le précurseur du Macintosh Portable de 1989, le premier Macintosh alimenté par batterie, le premier ordinateur Apple portable et l'un des premiers ordinateurs portables modernes, ainsi qu'un précurseur visionnaire et le chaînon manquant entre les premiers téléphones cellulaires et l'Apple Watch de 2015. L'Apple Watch a connu sept générations jusqu'à présent. Elle a révolutionné la technologie des téléphones cellulaires et des ordinateurs, et le Wrist Mac, un appareil étrangement similaire, a été lancé plus de 25 ans avant l'Apple Watch !



Aujourd'hui, un WristMac original, non utilisé, et apparemment non déballé, est sur le point d'être mis aux enchères par ComicConnect.com. Plus habituée à mettre aux enchères des souvenirs de la culture pop, la société prendra les enchères sur le WristMac du 22 novembre 2021 au 18 décembre 2021.



"C'est une découverte incroyable, l'un des premiers exemples de technologie informatique portable", a déclaré Stephen Fishler, PDG et cofondateur de ComicConnect. "Le WristMac a rarement été vu depuis sa création il y a plus de 30 ans - et il faudra probablement des années avant qu'un autre ne fasse surface".

Le WristMac est si rare qu'il est difficile de prédire à quel prix il se vendra. Nous n'avons pas pu trouver de ventes récentes confirmées.

Fait intéressant, ce WristMac particulier a été récemment vendu pour moins de 50 dollars lors de la vente de clôture d'un entrepôt Mac du Connecticut. L'acheteur n'a même pas ouvert l'emballage d'origine.



L'enchère commence à 1$ sur le site ComicConnect. Une personne intéressée parmi vous ?