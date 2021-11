Un accord avec Qualcomm à l’origine de l’absence de Windows 11 ARM sur Mac

Microsoft a toujours refusé de proposer une version de Windows 11 disponible pour les Macs M1, M1 Pro et M1 Max d'Apple qui sont construits sur une architecture Arm, et maintenant nous en connaissons peut-être la raison : un accord d'exclusivité secret avec Qualcomm.

Un accord secret bientôt terminé ?

Selon XDA-Developers, Windows basé sur l'architecture Arm n'a été rendu disponible que sur les appareils équipés de SoC Qualcomm en raison d'un accord secret entre les deux sociétés.

Deux personnes familières avec le sujet ont déclaré à XDA que l'accord arrive "à expiration bientôt", mais il n'y a pas d’information sur la date précise m. Lorsque l'accord entre Microsoft et Qualcomm sera terminé, il permettra à d'autres fournisseurs de puces de créer des machines utilisant Arm Windows, et il permettra peut-être à Microsoft de rendre Windows 11 disponible sur les Mac Apple Silicon.



Les nouveaux Macs n'offrent pas Boot Camp et il n'y a pas de support officiel de Windows à l'heure actuelle, laissant les propriétaires de M1, M1 Pro et M1 Max avec peu d'options pour accéder à Windows sur leurs appareils. En septembre, Microsoft a déclaré qu'une version de Windows 11 pour les ordinateurs Apple Silicon par le biais de la virtualisation ou autre n'est pas "un scénario prévu".



Les propriétaires d'Apple Silicon Mac qui ont besoin d'accéder à Windows peuvent utiliser Parallels 16.5 ou plus pour exécuter les builds Insider Preview de Windows 10 et 11 qui ont été créés pour le matériel Arm, mais il y a souvent des problèmes de compatibilité à gérer. Parallels reste la seule solution car Microsoft n'a pas mis à disposition une version sous licence de Arm Windows pour la puce M1.