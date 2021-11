Twitter teste le shopping pendant les diffusions en direct

Les réseaux sociaux savent à quel point la vente de produits est importante pour les entreprises et les influenceurs, c'est pour cela qu'ils font en sorte d'apporter les meilleures conditions pour mettre en avant des articles, mais aussi offrir une expérience unique d'achat pour les utilisateurs.

Twitter va expérimenter le shopping pendant les directs

On a tous déjà regardé une émission de téléshopping à la télévision, vous avez devant vous des présentateurs qui vous montrent un produit, ce qu'il peut faire et ce qu'il peut vous apporter au quotidien.

Et si on exportait cette stratégie marketing directement sur les réseaux sociaux afin de capter une plus large audience ?

C'est ce que va bientôt proposer Twitter.



Au premier trimestre de 2021, Twitter avait dévoilé son intention de mettre en ligne de nouvelles opportunités d'achats à ses visiteurs.

Cette idée consiste à associer des diffusions en direct avec du shopping, autrement dit un utilisateur Twitter pourra lancer un direct et vendre en même temps des produits qu'il présentera face à la caméra.



Le concept est simple, vous aurez la vidéo en haut de votre écran et les produits qui s'afficheront en dessous. Accompagné d'une courte description et de quelques images, vous aurez un lien vous redirigeant vers un site internet pour finaliser votre commande.

Chez Twitter on est convaincu que cette nouveauté va être révolutionnaire auprès des entreprises et influenceurs, puisque cela va augmenter de manière conséquente l'engagement avec leur communauté. S'il le souhaite, le diffuseur pourra répondre en temps réel aux questions qui seront posées lors de la présentation.

La diffusion en direct sur Twitter donne aux entreprises le pouvoir de s'engager avec leurs fans les plus influents, et l'ajout de la possibilité de magasiner à cette expérience est une extension naturelle pour attirer et interagir avec des publics réceptifs.

Twitter proposera le premier live le 29 novembre à 1 heure du matin (heure française) sur le compte Twitter de Walmart avec la présence de l'artiste Jason Derulo.



Le réseau social a également mentionné son intention d'améliorer son site internet et ses applications pour que les créateurs de contenus puissent promouvoir leurs produits plus facilement. Twitter parle d'un "Shopping Manager" qui "aidera l'expérience d'intégration des ventes".

Dernière action dans ce domaine, les utilisateurs pourront prochainement ajouter "un carrousel de produits" sur leur profil, cela permettra d'attirer l'attention et de multiplier les commandes.



Avec toutes ces nouveautés à venir, Twitter va devenir un sérieux concurrent à Instagram pour la vente sur les réseaux sociaux !



