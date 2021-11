Apple dévoile sa nouvelle méthode de prévention contre l'espionnage via des logiciels

Il y a 1 heure

Actualité Apple

Alexandre Godard

Apple déteste par-dessus tout que l'on s'attaque à la sécurité de ses produits. Si la marque reconnaît qu'il est extrêmement difficile de lutter contre toutes les méthodes malveillantes, elle n'en reste pas moins concentrée pour mettre en place de nouveaux outils. C'est justement le cas avec cette nouvelle notification qui vous prévient en cas d'espionnage.

Une défense repensée

Pas plus tard qu'hier, nous apprenions qu'Apple porte plainte contre NSO Group, créateur du logiciel d'espionnage Pegasus qui ne cesse de faire débat. Rappelez-vous il y a quelques mois, un scandale avait éclaté en révélant que des personnalités publiques dont le Président français Emmanuel Macron avaient été espionnées à l'aide de ce fameux Pegasus.



Une affaire qui avait également mis en cause Apple malgré lui étant donné que certaines personnes concernées possèdent un iPhone, ce qui confirme que l'iPhone peut être piraté même si Apple a toujours mentionné une sécurité bien meilleure, en comparaison avec la concurrence (ce qui est vrai).



En plus de déposer une plainte, le géant californien a également travaillé sur le sujet et vient de dévoiler sa nouvelle méthode de prévention au travers d'une page d'assistance. Comme l'explique la marque, une toute nouvelle notification envoyée par mail et par iMessage informera directement l'utilisateur que son compte est potentiellement menacé.



Apple invitera par la suite l'utilisateur à se connecter sur la page web Apple ID (assistance identifiant Apple) et une fois de plus, une bannière avec la mention "Notification de menace" sera présente en haut de la page, ce qui confirmera à nouveau les doutes d'Apple.



Si vous recevez cette notification, Apple vous invite à suivre un procédé simple mais efficace pour tenter d'éradiquer le problème le plus vite possible.

Mettez à jour les appareils avec le dernier logiciel, car cela inclut les derniers correctifs de sécurité

Protégez les appareils avec un mot de passe

Utilisez une authentification à deux facteurs et un mot de passe fort pour ‌l'identifiant Apple

Installer des applications depuis l'App Store

Utilisez des mots de passe forts et uniques en ligne

Ne cliquez pas sur les liens ou les pièces jointes d'expéditeurs inconnus

Via le site web de Consumer Reports Security Planner, Apple donne accès à une aide spéciale pour les utilisateurs qui soupçonnent d'être espionnés mais qui n'ont pas reçu la notification d'alerte. Bien évidemment, Apple reconnaît que tout n'est pas parfait et qu'en plus des fausses alertes, il se peut que la société ne détecte pas toutes les attaques.



Étant donné que les tactiques d'espionnage sont en constante évolution, Apple ne dévoile pas ses stratégies internes mais promet que tout est mis en œuvre pour lutter contre ce problème.