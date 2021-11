Apple fait chercher Shazam plus longtemps

Apple continue d'améliorer le service de reconnaissance musicale Shazam, qu'elle a racheté en 2018. Grâce à une nouvelle mise à jour parue cette nuit, Shazam pour iOS devrait maintenant être en mesure de reconnaître encore plus de chansons...

Shazam prend plus de temps pour reconnaître les chansons

Shazam trouve désormais plus de titres en cherchant plus longtemps. Voilà ce que disent les notes de version 15 de Shazam.

Concrètement, la technologie de reconnaissance de l'écoute de l'application a été mise à jour pour écouter "plus attentivement" et "plus longtemps" afin de reconnaître ce qui se joue autour de vous.

Idéalement, Shazam est capable d'identifier n'importe quelle chanson en cours de lecture en quelques secondes, mais ce n'est pas toujours le cas. Avec la mise à jour d'aujourd'hui, l'application Shazam écoutera plus longtemps avant d'abandonner. Cela devrait augmenter le taux de réussite de Shazam.

Alors même que l'application de reconnaissance musicale est devenue plus puissante au fil des ans, Apple a également intégré profondément la technologie Shazam dans iOS lui-même. Avec la sortie d'iOS 14.2 l'année dernière, Apple a ajouté une tout nouveau raccourci Shazam qui peut être ajoutée au centre de contrôle, chose que ne peuvent pas faire les applications tierces. De plus, Apple a publié des Widgets et un App Clip pour son service.



Télécharger l'app gratuite Shazam: Identifier la musique