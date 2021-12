Evan's Remains : un super puzzle pour retrouver un garçon disparu

Evan's Remains est un jeu d'énigmes et de plateformes agrémenté à la sauce "visual novel" qui est arrivé il y a quelques jours sur App Store. Développé par Matías Schmied et publié par Whitethorn Digital, ce jeu en pixel-art est entouré de mystère - et c'est au joueur de découvrir la vérité sur un garçon disparu, Evan, à travers des énigmes à la difficulté croissante.

Evan's Remains : un joli puzzle à découvrir sur App Store

Dans Evan's Remains, vous incarnez une fille mystérieuse, Dysis, à la recherche d'un garçon tout aussi énigmatique, Evan, un génie. La narration intrigante n'avance que lorsque le joueur résout deux ou trois énigmes selon les cas. De nouveaux mécanismes sont introduits au fur et à mesure que l'histoire avance, et les joueurs devront faire travailler leurs neurones pour trouver ce qu'il faut faire ensuite afin de surmonter la courbe de difficulté croissante.

Evan, le garçon génial, a disparu depuis des années. Un jour, il reçoit une lettre signée de sa main, affirmant qu'il se trouve sur une île inhabitée, quelque part dans l'océan Pacifique. Personne ne sait pourquoi, mais il a demandé expressément à une fille nommée "Dysis" de partir à sa recherche. Le joueur prend le contrôle de cette fille, dont on ne sait pas grand-chose. Au fur et à mesure que l'on suit l'aventure de Dysis, les questions commencent à trouver des réponses petit à petit. Toutes les pièces du puzzle qui semblaient sans rapport au départ vont s'emboîter au fur et à mesure que la vérité est révélée.

Le défi des différents puzzles réside plus dans la capacité du joueur à comprendre ce qu'il faut faire que dans les potentiels réflexes qu'il peut avoir.



Si le titre ne vous dit rien, sachez qu'il a été nommé pour le "Meilleur jeu PC" et le "Meilleur jeu pour les familles" à Eva Cordoba en 2018, et il a remporté la deuxième place dans MPVP, qui est un projet de mentorat de l'Association argentine des développeurs de jeux vidéo (ADVA). Il a également été sélectionné pour être présenté à The Mix (GDC 2019), ainsi qu'à Courage XL (GDC 2020) et à Indie Mega Booth (GDC 2020).



Mieux qu'une liste de récompenses, vous pouvez voir comment se déroule le gameplay d'Evan's Remains, mais aussi apercevoir ses graphismes saisissants dans cette vidéo trailer :

Après le succès que Evan-s Remains a connu sur Steam, le jeu est à télécharger sur l'App Store iOS au prix de 3,99 €. Qui se lance parmi vous ?

Télécharger Evan's Remains à 3,99 €