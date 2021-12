Fantasy Life Online : le MMO de Level-5 est disponible sur mobile

Après Fantasy Life sur Nintendo 3DS, Level-5 avait sorti une version en ligne de son MMO sur mobile grâce au studio Boltrend Games. Mais ce portage de 2018 n'était jusqu'ici réservé qu'aux japonais.



Le mois dernier, Boltrend Games annonçait qu'il proposerait Fantasy Life Online en Occident, après avoir réalisé de jolis portages comme Disgaea RPG et Arc the Lad R. Cette fois, ce sont les joueurs européens et américains qui peuvent s'y frotter. A noter que le jeu est distinct de celui qu'on peut trouver au Japon, il s'agit d'un identifiant différent sur l'App Store.

Fantasy Life Online est arrivé en France

Fantasy Life Online cherche à poursuivre l'expérience MMO-lite du jeu Nintendo 3DS un style manga plaisant et une musique mémorable. Regardez la bande-annonce de gameplay de Fantasy Life Online ci-dessous :

Embarquez pour un nouveau voyage dans la vie ! Un tout nouveau jeu de simulation RPG est arrivé !



La suite officielle du très populaire jeu sur console "Fantasy Life" de la société de jeux japonaise LEVEL-5 est là pour vous !

Dans FLO, on compte 12 classes spéciales, 3 styles différents, une aventure à parcourir en coop ou en solo et des combats tactiques qui permettent de faire progresser ses personnages comme dans tout bon RPG. Mais ce n'est pas tout, l'aventure dépendra de vos décisions, à vous de voir si vous préférez construire un village ou explorer à tout va.



La fiche de l'App Store affiche plusieurs achats intégrés, dont plusieurs niveaux de diamants et différents pass. Le jeu de Boltrend Games est disponible dans toutes les régions, à l'exception de Hong Kong, Macao, Taiwan, du Vietnam, du Japon, de la Corée du Sud et de la Chine continentale.

Télécharger le jeu Fantasy Life Online