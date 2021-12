Augmentation générale des prix sur l'App Store en Turquie

Services Apple

Julien Russo

Depuis plusieurs semaines, la Turquie fait face à un contexte économique très instable. Il y a peu, Apple a suspendu pendant plus d'une journée toutes les ventes dans ses boutiques en attendant que la situation s'améliore. Aujourd'hui, Apple modifie la grille tarifaire sur l'App Store turc, tous les développeurs possédant une application ont été avertis par mail du changement à venir.

Augmentation des prix sur

l'App Store turc

Coup dur pour les utilisateurs iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS en Turquie, ils vont désormais payer plus cher les applications, mais aussi les achats intégrés.

C'est ce que vient d'annoncer Apple qui explique ne pas avoir le choix quand les taux de change et les taxes évoluent vers la hausse, la firme de Cupertino mentionne une obligation d'ajuster les prix de l'App Store ou des produits quand des circonstances comme celle-ci se produisent.



Comme toutes les autres entreprises, Apple ne veut pas toucher à sa marge de bénéfice et souhaite éviter que les développeurs perçoivent moins d'argent à cause des prix non ajustés.

Voici le mail reçu par les développeurs turcs :

Dans les prochains jours, les prix des applications et des achats intégrés (à l'exclusion des abonnements à renouvellement automatique) sur l'App Store augmenteront en Turquie. Votre produit sera ajusté en conséquence et sera calculé en fonction du prix hors taxe. Une fois ces changements entrés en vigueur, la section Prix et disponibilité de Mes applications sera mise à jour. Vous pouvez modifier le prix de vos applications et de vos achats intégrés (y compris les abonnements à renouvellement automatique) à tout moment dans App Store Connect. Si vous proposez des abonnements, vous pouvez choisir de préserver les prix pour les abonnés existants.

Comme vous le savez, la grille tarifaire de l'App Store se compose de plusieurs niveaux de prix que peuvent choisir les développeurs.

Le niveau 1 qui correspond au prix minimum va bientôt passer de 10,99 Livre turque à 16,99. Cela représente environ 1,09 euro ce qui n'est pas énorme comme prix de démarrage. En France, le coût minimum d'une application payante est fixé à 0,99€, il y a quelques années notre App Store a aussi été victime d'une augmentation tarifaire à cause d'une modification des taxes.



La Turquie subit également une forte augmentation du prix des produits Apple en Apple Store et chez les revendeurs. Prenons par exemple le cas de l'iPhone 13, avant l'interruption des ventes le tarif était fixé à 11,999 Livre turque, dès la reprise des ventes le prix a augmenté à 14,999 Livre turque.



