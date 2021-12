WhatsApp lance les paiements instantanés en crypto-monnaies aux États-Unis

Encore une nouvelle étape franchie pour WhatsApp Messenger (v2.21.240, 195 Mo, iOS 10.0) puisque les développeurs proposent une nouvelle option de paiement instantané aux États-Unis. Et c'est vers la crypto-monnaie que l'application de messagerie s'est tournée, notamment grâce à l'intégration du portefeuille numérique Novi, qui appartient également à Facebook.

Pour le moment, la nouvelle alternative n'est disponible que pour quelques utilisateurs du pays de l'oncle Sam : un dernier test avant le probable lancement pour tous.

Ce test permet aux utilisateurs de l'application d'envoyer et de recevoir de l'argent "instantanément, en toute sécurité et sans frais" en utilisant la monnaie stable Paxos Dollar (USPD), dont la valeur est liée au dollar américain.



Pour le fonctionnement, c'est très simple : une fois dans la conversation, il suffit d'appuyer sur le petit "+" puis de sélectionner Paiement dans le menu qui apparaît. Reste désormais à savoir quand elle sera disponible dans d'autres pays !

There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7