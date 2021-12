Le film Swan Song avec Mahershala Ali est disponible sur Apple TV+

Il y a 5 heures

Vidéo

Medhi Naitmazi

Aujourd'hui, Apple TV+ accueille son dernier long métrage original : « Swan Song ». Le film de science-fiction met en vedette Mahershala Ali dans le rôle principal, en tant qu'homme atteint d'une maladie terminale qui a la chance de prolonger son existence à travers un clone parfait de lui-même. Naomie Harris, Awkwafina et Glenn Close complètent la distribution de ce film haletant.

Le film "Swan Song" est à voir sur Apple TV+

Se déroulant dans un avenir proche, le film exclusif d'Apple "Swan Song" est un voyage puissant et émotionnel raconté à travers les yeux de Cameron (Mahershala Ali), un homme diagnostiqué en phase terminale à qui son médecin (Glenn Close) se voit présenter une solution alternative incroyable pour préserver sa famille du deuil. Alors que Cameron se demande s'il doit ou non modifier le sort de sa famille, il en apprend plus sur la vie et l'amour qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Swan Song explore jusqu'où nous nous pouvons aller et combien nous sommes prêts à sacrifier, pour rendre la vie plus heureuse aux gens que nous aimons.

Swan Song est écrit et réalisé par le cinéaste Benjamin Cleary et produit par Adam Shulman, Jacob Perlin, Jonathan King, Rebecca Bourke, Mahershala Ali et Mimi Valdés.

Swan Song est disponible au cinéma et en streaming exclusivement sur Apple TV+ sur la plupart des supports pour les abonnés au service à 4,99€ par mois. Regardez le trailer vidéo :