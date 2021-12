Laqueus Escape : un nouvel escape game de sortie sur iOS

Voilà qui devrait faire sourire les nombreux amateurs d'escape-game, puisqu'un nouveau jeu reprenant ce concept débarque sur nos mobiles. Développé par le studio SmartCode, Laqueus Escape (v1.6.5, 885 Mo, iOS 10.0) vous emmène dans une aventure prenante.

Vous vous réveillez dans une pièce, sans comprendre pourquoi ni aucun souvenir de ce qui s'est passé, et aurez pour but de vous enfuir. Voici le trailer :

Laqueus Escape : échappez-vous depuis votre iPhone

Vous vous trouvez dans un endroit étrange. Comment êtes-vous arrivé ici ? Y a-t-il un moyen de sortir ? Vous devez regarder autour de vous, trouver des indices, utiliser des objets aléatoires et résoudre des énigmes pour trouver la sortie dans ce jeu d'évasion.

Dans Laqueus Escape, vous devez donner un sens à l'endroit étrange dans lequel vous vous trouvez en cherchant des indices dans tous les coins. Il va falloir vous creuser les méninges, tout en étant le plus curieux possible, sans laisser aucun détail de côté.



On parle d'un jeu gratuit avec des achats in-app, permettant de tester le concept dans un premier temps, avant de passer à la caisse. Tous les chapitres sont disponibles, et il y en a sept au total, ce qui vous offre de belles heures devant vous...

Télécharger le jeu gratuit Laqueus Escape