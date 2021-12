Apple a publié la bêta 1 de watchOS 8.4

Il y a 2 heures

Apple Watch

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple a diffusé hier soir la première bêta de la prochaine de watchOS 8.4 aux développeurs à des fins de test, le nouveau logiciel arrivant quatre jours après la sortie de watchOS 8.3. C’est la version qui accompagne iOS 15.3 parue également dans la soirée de vendredi.

Comment installer watchOS 8.4 ?

Pour installer watchOS 8.4, les développeurs doivent télécharger le profil de configuration sur l’iPhone appairé depuis l'Apple Developer Center. Une fois installé, watchOS 8 peut être téléchargé via l'application dédiée à l'Apple Watch sur l'iPhone en allant dans Général > Mise à jour logicielle.



Pour mettre à jour le nouveau logiciel, une Apple Watch doit avoir plus de 50 % de batterie, elle doit être placée sur le chargeur, et elle doit être à portée de l'iPhone connecté à un réseau WiFi.

Les nouveautés de watchOS 8.4

Pour le moment, nous n’avons constaté aucune nouveauté sur watchOS 8.4, mais nous mettrons cet article à jour au fil des découvertes. Les changements sur iOS 15.3 sont très légers avec des nouveaux textes dans Podcasts, News ou encore la fonction de protection des enfants. Apparement les API de Siri ont également été revues, à voir ce que cela signifie pour les utilisateurs.