WhatsApp veut animer l'émoji coeur

Il y a 58 min

Applications iPhone

Julien Russo

1



Quand on regarde le rythme des nouveautés ajouté sur WhatsApp depuis le début de l'année, on peut se dire que l'équipe derrière la messagerie instantanée de Facebook a bien travaillé. Ces derniers mois, WhatsApp a perdu beaucoup d'utilisateurs à cause des déboires liés à la nouvelle politique de confidentialité, mais l'app de Facebook a aussi su en attirer beaucoup grâce à des idées innovantes !

WhatsApp Messenger veut animer les emojis cœurs

Repéré par le site Wabetainfo.com, les développeurs de WhatsApp travaillent en ce moment sur une petite amélioration concernant les emojis cœurs que vous envoyez via l'application iOS ou Android.

L'idée derrière cette nouveauté, c'est d'activer un effet de battement sur le cœur que vous ajoutez dans votre message écrit. Que celui-ci soit en rouge, jaune, vert, bleu, noir... Vous aurez cette animation qui apportera une valeur ajoutée pour l'expérience utilisateur.

Bien sûr, il n'y a rien de révolutionnaire sur cette nouveauté, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire "pourquoi animer que les cœurs et pas les autres emojis ?". Ce progrès pourrait être le début d'une série d'animations à venir pour les autres emojis, on apprécierait énormément des emojis avec les réactions faciales qui bougent !



L'arrivée de cette nouveauté est encore inconnue puisqu'elle est pour le moment au stade de la bêta, il est probable que ça débarque dans la version officielle de WhatsApp vers la fin du premier trimestre de 2022.

Pour voir à quoi ressemble les animations cœur, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil chez Wabetainfo.

