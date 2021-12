Une modératrice traumatisée par certaines vidéos poursuit TikTok

Que ça soit sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore TikTok, chaque jour des milliers de modérateurs analysent vos publications pour supprimer les contenus qui n'ont rien à faire en ligne. Dans ces publications, on retrouve des arnaques, des scènes de violences, des vidéos pornographiques... Et parfois des vidéos qui peuvent choquer une personne à vie !

Traumatisée, elle poursuit TikTok

Peut-on dormir normalement la nuit quand on est modérateur sur une application de divertissements aux vidéos courtes ?

D'après l'ancienne modératrice Candie Frazier, c'est impossible d'avoir des pensées saines quand on modère les contenus qui sont ajoutés sur l'app TikTok.

À travers un projet de recours collectif, la modératrice explique avoir vécu des journées horribles où elle était obligée de regarder des contenus dont elle se souviendra toute sa vie. On parle de chutes mortelles, de fusillades dans les écoles, de violence physique et même de cannibalisme. Dans ses propos, les vidéos qu'elle a modérées n'avaient aucune limite et la perturbaient énormément.



Candie Frazier dévoile que quand elle a signé son contrat de travail avec TikTok, elle s'attendait à voir des contenus difficiles, mais certainement pas des vidéos qui iraient jusqu'à lui provoquer des cauchemars.

L'ancienne employée avait décrit son malaise auprès de ses responsables, mais les remontées n'étaient jamais prises en compte. Au lieu de voir que les équipes de modérations avaient besoin de temps de pause plus long et de souffler un peu, TikTok les faisait travailler par quarts de 12 heures avec une pause déjeuner d'une heure et 2 x 15 minutes de pause.



Candie Frazier explique qu'il y avait énormément de travail à cause du volume de contenu ajouté quotidiennement par les millions d'utilisateurs à travers le monde. Les règles étaient strictes avec seulement 25 secondes par vidéo et l'obligation de visionner plusieurs vidéos en simultanée pour augmenter la productivité.



Le recours collectif affirme tout de même que si les modérateurs ont des conditions de travail qui ne sont pas optimales, TikTok offre des séances régulières avec des psychologues afin d'aider et d'apporter un soutien aux salariés les plus touchés par les vidéos vues pendant leur journée de travail.



Aujourd'hui, Candie Frazier reconnaît qu'il s'agit d'un travail extrêmement difficile, mais que les géants comme TikTok peuvent mieux faire pour protéger leurs salariés. L'ancienne employée demande à la justice une indemnisation pour blessures psychologiques, mais également la mise en place d'un fond médical pour les modérateurs (via une ordonnance du tribunal).

Avec cette démarche, Frazier souhaite représenter ses anciens collègues, mais aussi tous les modérateurs qui sont confrontés aux mêmes difficultés quotidiennement.

