IBM et Samsung annoncent des puces 85% plus économes pour améliorer l'autonomie

Hier à 20:45

Android

Medhi Naitmazi

1



Il y a quelques jours, IBM et Samsung ont annoncé une percée dans la conception des puces électroniques, ouvrant la voie à de nouveaux usages. L'exploit réside dans l'empilement vertical de transistors, par opposition à la structure plate des SoC - System on Chip - que l'on connait à date. On parle de VTFET.

Un Galaxy S2X bientôt capable de tenir une semaine ?

Sur les processeurs produits actuels, les transistors sont disposés à plat sur la surface du silicium, laissant le courant électrique circulé latéralement d’un élément à l’autre. Dans les transistors à effet de champ à transport vertical, les fameux VTFET, les transistors sont placés perpendiculairement les uns aux autres, permettant une circulation verticale du courant.

Selon le constructeur américain et son partenaire coréen, ce choix de conception permet de dépasser les limitations actuelles des nanofeuilles avec notamment des gains incroyables en termes de performances ou d’autonomie. Concrètement les VTFET conduiront à des processeurs soit deux fois plus rapides, mais surtout 85 % moins énergivores que les transistors à plat (FinFET).



Sans toucher aux autres composants, les deux fabricants assurent que ces nouvelles puces en 2nm permettrait d'avoir des smartphones capables de tenir une semaine sans être rechargés, tout en effectuant des calculs toujours plus vites.



Mukesh Khare, vice-président Cloud hybride et systèmes chez IBM Research, a déclaré :

L’annonce technologique d’aujourd’hui vise à défier les conventions et à repenser la façon dont nous continuons à faire progresser la société et à proposer de nouvelles innovations qui améliorent la vie, les affaires et réduisent notre impact environnemental. IBM et Samsung démontrent leur engagement à innover conjointement dans la conception des semi-conducteurs et à poursuivre ensemble ce que nous appelons la “hard tech”.

Reste désormais à attendre plus d'informations sur ce procédé et notamment sa mise en application avec notamment une date de sortie des premiers produits. Imaginez un iPhone qui tient toute la semaine, sans aucun compromis sur les performances. Apple en rêve et c'est pourquoi elle conçoit elle-même les processeurs AXX qui propulsent ses téléphones. Gageons qu'elle prenne le même chemin que son rival Samsung qui pourrait donc initier cette petite révolution sur un prochain Galaxy S2X...