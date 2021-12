Touch ID sous l'écran : Apple part sur l'utilisation d'une nouvelle technologie

Il y a 19 min

iOS

Julien Russo

Réagir



Cela fait maintenant plusieurs années qu'on retrouve des capteurs biométriques sous l'écran de nombreux smartphones sous Android. Le problème, c'est qu'aucun fabricant n'a encore trouvé de solution fiable pour apporter une reconnaissance de l'empreinte aussi performante que sur un bouton. De son côté, Apple continue de travailler sur une technologie sûre avant de se lancer dans le Touch ID sous l'écran.

Apple s'intéresse à une nouvelle technologie

Comme d'habitude on en apprend plus sur les futures nouveautés de l'iPhone (et des autres produits) à travers les dépôts de brevet dans le registre de l'USPTO aux États-Unis. Comme l'a relayé PatentlyApple, la firme de Cupertino travaille en ce moment sur un nouveau procédé pour inclure le Touch ID sous l'écran de l'iPhone.

La technologie exploitée serait incroyablement précise et irait bien plus loin qu'une simple lecture d'empreinte, Apple souhaiterait également détecter les appareils environnants (probablement sur une portée similaire à celle du Bluetooth). Le brevet décrit aussi une capacité de déterminer la distance entre un doigt et l'écran.



La nouveauté sur laquelle travaillent les ingénieurs d'Apple consiste à permettre au capteur placé sous l'écran de capturer plusieurs images de votre empreinte puis de faire la différence avec celle que vous avez enregistrée lors de l'activation de votre appareil.

Plusieurs images seraient capturées en un temps record avec une vérification quasi instantanée, la préoccupation d'Apple serait de maintenir la rapidité qu'on a connue avec le Touch ID avant l'arrivée de l'iPhone X. Cet objectif serait très difficile à tenir pour un capteur placé sous l'écran, cependant difficile ne veut pas dire impossible, surtout pour des ingénieurs très expérimentés dans ce domaine !

Le rapport entre dans le détail pour le fonctionnement :

Au lieu de simplement utiliser des émetteurs optiques sous l'écran pour capturer la biométrie et plus encore, l'invention d'Apple couvre l'utilisation de fibres optiques derrière des écrans qui pourraient capturer des données à des taux et une précision beaucoup plus élevés. L'invention note également que l'utilisation de fibres optiques pourrait être utilisée pour mieux transmettre des données entre les dispositifs.

Le projet en cours avancerait bien et Apple semble commencer à maîtriser cette nouvelle technologie qui va probablement faire l'objet d'une multitude de tests. Dès que tout sera bouclé, Apple pourra peut-être proposer à l'avenir l'authentification Touch ID et Face ID sur ses prochaines générations d'iPhone.

Imaginez une seule seconde pouvoir combiner les deux systèmes sur les iPhone haut de gamme pour apporter une sécurité optimale !