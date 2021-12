Instagram : les Stories seront au centre de l'année 2022

Voilà une nouvelle qui ne devrait surprendre personne, mais qui vaut malgré tout d'être partagé : Adam Mosseri, actuel patron d'Instagram (v216.0, 188 Mo, iOS 12.0), vient de confirmer ce que nous savions déjà. À savoir, le réseau social appartenant à Facebook va mettre l'accent sur la vidéo et les Stories durant l'année 2022.

Un objectif qui paraît logique quand on voit les efforts déployés par la firme autour de ces fonctionnalités, avec notamment l'annonce très récente d'une future mise à jour qui permettra de publier des Stories plus longues, 60 secondes contre 15 secondes jusqu'à présent.

Adam Mosseri a récemment pris la parole pour parler d'Instagram et des changements à venir en 2022 pour le réseau social. Il a ainsi pointé du doigt les vidéos et les Stories comme étant les fonctionnalités majeures qui seront mises en avant dans les prochains mois.

Autre fer de lance pour le réseau social : le contrôle parental. De nouveaux outils seront disponibles pour les parents, pour empêcher leurs enfants de passer trop de temps sur la plateforme, et ce, à partir du mois de mars. À noter que le flux chronologique sera également de retour en 2022, et qu'il sera possible de masque le nombre de J'aime sur les publications.



Il a également eu un mot pour les nombreux créateurs présents sur la plateforme, affirmant que de nouveaux outils de monétisation seraient disponibles pour les aider à mieux gagner leur vie.





2022 Priorities 📝



This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry-leading safety and wellbeing efforts, we’re focused on these four key priorities.



Hope you’re all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ✌🏼 pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ