Instagram va permettre des Stories plus longues, jusqu'à 60 secondes

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Applications iPhone

Guillaume Gabriel

1



Il y a (encore) du nouveau sur Instagram (v216.0, 188 Mo, iOS 12.0) à venir, puisque le réseau social continue à apporter des mises à jour autour des Stories. Si vous n'utilisez pas l'application, ou que vous habitez dans une grotte, on parle de la possibilité pour les utilisateurs de publier des photos et de courtes vidéos qui restent en direct pendant 24 heures.

Jusqu'à présent, les vidéos étaient limitées à 15 secondes maximum, mais il semblerait que cette limitation s'apprête à changer. En effet, le réseau social veut augmenter la longueur en passant ces dernières à 60 secondes et ainsi faire face à Snapchat et TikTok.

Instagram veut modifier la durée maximale des Stories

Comme l'a noté un utilisateur d'Instagram en Turquie, l'application du réseau social notifie maintenant quelques utilisateurs de ce changement.

Découvrez des histoires plus longues. Les vidéos d'une durée maximale de 60 secondes ne seront plus segmentées.

L'entreprise teste également une interface remaniée pour poster des Stories qui permettra de mentionner plus facilement d'autres comptes ou d'ajouter un lieu à un post. En d'autres termes, Instagram continue d'améliorer ses Stories et veut permettre aux utilisateurs de poster du contenu plus long tout en facilitant le processus.



Reste désormais à savoir quand la fonctionnalité sera disponible pour tous.

Instagram