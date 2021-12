Et si l'écran de l'iPhone pouvait recharger d'autres appareils ?

Les prouesses technologiques d'Apple sont indéniables ces dernières années, leur permettant de profiter d'une popularité sans égale dans le monde entier. Et c'est notamment au travers de ses smartphones que la Pomme a réussi à attirer autant de clients, l'arrivée de l'iPhone sur le marché marquant le passage à un nouveau chapitre qui s'écrit encore.

Et il semblerait que la firme de Cupertino ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin avec quelques surprises à venir pour ses prochains modèles. Selon une nouvelle demande de brevet mise en avant, Apple aurait l'ambition de permettre la recharge d'autres appareils grâce à l'écran de verre de l'iPhone.

L'écran de l'iPhone, future station de charge sans fil ?

Bien que la charge d'appareils via le dos d'un smartphone ne soit plus une illusion, cette pratique comporte tout de même des risques. Un appareil trop lourd peut briser l'écran, tout comme trouver la bonne position pour ne pas être gêné par le module photo peut se révéler être un casse-tête.



C'est là que le brevet, illustration de l'idée d'Apple, intervient : le "Through-Display Wireless Charging" (recharge sans fil à travers l'écran) vise à faire de l'écran le point de recharge. Il s'agit de faire en sorte que le bord de l'écran soit ce sur quoi vous placez le deuxième appareil afin d'être rechargé sans fil.



Dans ce brevet, on peut y lire :

Un dispositif électronique personnel (par exemple, un ordinateur tablette) peut être configuré pour charger sans fil un accessoire (par exemple, un stylet) à travers une face d'affichage du dispositif. Au moins une partie de la face d'affichage peut être transparente pour faciliter la visualisation de l'affichage.



Une telle configuration peut inclure un ordinateur tablette ou un téléphone intelligent qui est configuré pour permettre à un stylet ou à un autre accessoire d'être chargé sans fil sur une face du dispositif électronique personnel, par exemple, à travers un écran du dispositif électronique personnel.

Si une telle technologie devait voir le jour, Apple a intérêt de s'assurer de la solidité de ses écrans...



