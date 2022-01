Bonne année 2022 de la part de toute l'équipe

Hier à 23:30

Actualité Apple

Medhi Naitmazi

9



Avant que la 5G nous lâche en ce 31 décembre, notre mascotte Softy se joint à toute l'équipe pour vous souhaiter une excellente et heureuse année 2022 depuis son app iSoft que vous avez déjà téléchargée plus d'un million de fois !



2022 sera encore une année riche en produits Apple avec l'iPhone 14, l'iPhone SE 3 (on croise les doigts), l'Apple Watch 8, les AirPods Pro 2, le casque AR/VR, les nouveaux Mac M2 et autres iBidules à venir !

Excellente année 2022 à tous les fans d'Apple

L'année 2021 a été riche, que ce soit en rumeurs, en sorties, en bons plans, en apps et jeux ou encore en tutos. Nous avons établi de nouveaux records de visites notamment en cette fin d'année grâce à des lecteurs toujours plus fidèles et un contenu aussi riche que possible. Nous rentrons dans notre 14e année à vos côtés, un bel adolescent notre Softy !



Voici les sujets que vous avez le plus aimé cette année, et il y a quelques surprises, COVID oblige !



Juste un dernier mot pour vous rappeler que nous sommes également présents sur Facebook et Twitter. Soyez nombreux en 2022 à nous visiter, que ce soit sur iPhoneSoft ou iPhoneTweak.

Les articles les plus commentés (hors concours)

En attendant les nouveautés 2022, n'hésitez pas à revoir tous nos tutoriels pour exploiter votre nouveau joujou ou encore nos tests des derniers produits Apple : iPhone 13 Mini, MacBook Pro 14 pouces M1, AirPods 3 et autre HomePod Mini.