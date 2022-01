Apple TV+ annonce la série Manhunt

Il y a 5 heures

Vidéo

Julien Russo

Réagir



Les arrivées de nouvelles créations originales Apple vont être très nombreuses en 2022. La firme de Cupertino a organisé beaucoup de tournages l'année dernière et un grand nombre de films et séries vont être prêts pour une disponibilité sur Apple TV+ dans les prochains mois. Parce qu'un service de streaming se doit d'être toujours alimenté en nouveau contenu, le géant californien vient de révéler la commande d'une future série.

Découvrez Manhunt

Crée par Monica Beletsky (Leftovers, Friday Night Lights et Fargo), Manhunt est décrit par Apple comme étant une série policière basée sur les événements de l'assassinat de Lincoln.

Le communiqué affirme que ce nouveau programme est à la fois une fiction historique, mais aussi un thriller conspirationniste passionnant.

Dans Mandhunt, vous aurez à l'écran un casting de folie avec la présence de Tobias Menzies (Game of Thrones) qui interprètera le rôle d'Edwin Stanton le secrétaire à la Guerre et le grand ami de Lincoln. Apple a également invité Carl Franklin (Ray Donovan) à la réalisation et à la production exécutive de la série.

En patientant jusqu’à la bande-annonce qui sera probablement publiée vers la fin de l'année 2022, Apple explique à quoi s'attendre dans la série Manhunt :

"Manhunt" emmènera le public dans les suites du premier assassinat d'un président américain et dans la lutte pour préserver et protéger les idéaux qui étaient à la base des plans de reconstruction de Lincoln - des questions qui se répercutent encore aujourd'hui. La série met en scène des personnages historiques noirs dont les vies se sont entremêlées avec l'évasion, la chasse à l'homme et l'enquête sur les crimes graves qui ont suivi, notamment Mary Simms, ancienne esclave du médecin qui a soigné la blessure de Booth et lui a donné asile après son crime.

Apple informe que Manhunt est la première série dans le cadre de l'accord global entre Monica Beletsky et Apple TV+.

La série sera produite avec la coopération de plusieurs studios prestigieux comme Lionsgate, POV Entertainment, Walden Media et 3 Arts Entertainment. Apple participe à la création de cette série originale avec sa filiale Apple Studios qui laisse son empreinte sur quasiment tous les contenus que vous retrouvez dans le catalogue.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.