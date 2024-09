Apple annonce la série "Manhunt" sur l'assassinat d'Abraham Lincoln

Depuis son lancement, Apple TV+ a proposé plusieurs contenus basés sur des best-seller, livre et histoire inspirée de faits réels. L'une des futures séries à venir dans le catalogue va continuer sur cette stratégie, Apple vient d'annoncer il y a moins d'une heure la série "Manhunt", un contenu inédit produit par Apple Studios qui reviendra sur l'assassinat d'Abraham Lincoln.

Voici Manhunt

Apple TV+ s'apprête à enrichir son catalogue avec une nouvelle série ambitieuse intitulée "Manhunt". Cette série limitée de vrai crime en sept parties promet de captiver les spectateurs avec une narration intense et des performances exceptionnelles. Tobias Menzies, célèbre pour ses rôles dans The Crown, Game of Thrones et Outlander, tiendra le rôle principal dans cette production. Il sera épaulé par une équipe créative de renom, avec Monica Beletsky aux commandes en tant que créatrice, showrunner et productrice exécutive. Monica, connue pour son travail sur Fargo, The Leftovers et Friday Night Lights, a été nominée aux Emmy et apporte son expertise narrative à ce projet ambitieux.

Un choix VIP pour la réalisation

Carl Franklin, nominé aux Emmy et reconnu pour son travail sur Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story ainsi que pour des films comme One False Move et Devil in a Blue Dress, réalisera les deux premiers épisodes. La distribution secondaire inclut des talents tels qu'Anthony Boyle, Lovie Simone, Will Harrison, Brandon Flynn, Damian O'Hare, Glenn Morshower, Patton Oswalt, Matt Walsh et Hamish Linklater.



La série est inspirée du best-seller du New York Times et du livre de non-fiction lauréat d'un prix Edgar de James L. Swanson. Elle se concentre sur la traque de John Wilkes Booth, l'assassin d'Abraham Lincoln, ce qui promet d'offrir une perspective unique et captivante sur cet événement historique majeur.

Apple Studios derrière la série

"Manhunt" est une production d'Apple Studios, en coproduction avec Lionsgate Television, POV Entertainment, Walden Media, 3 Arts Entertainment, Dovetale Productions et Monarch Pictures. Parmi les producteurs exécutifs figurent Monica Beletsky, Carl Franklin, Layne Eskridge, Kate Barry, Michael Rotenberg, Richard Abate, Frank Smith, Naia Cucukov, et James L. Swanson.



La première diffusion est prévue pour le vendredi 15 mars 2024, avec les deux premiers épisodes disponibles dès le début, suivis d'une programmation hebdomadaire jusqu'au 19 avril 2024.

Cette nouvelle série promet d'être un ajout incroyable au catalogue déjà impressionnant d'Apple TV+, combinant une narration de qualité, une réalisation magistrale et des performances d'acteurs de premier plan. Les amateurs de drames historiques et de récits de vrai crime auront un rendez-vous à ne pas manquer avec "Manhunt".

