Un bug sur iMessage envoie les accusés de réception même si c'est désactivé

Qu'elle est utile cette fonctionnalité si, comme moi, vous n'aimez pas signifier à votre correspondant que vous avez lu ses messages. Vous l'aurez compris, je parle de la possibilité de cacher les accusés de réception lors d'une discussion iMessage, disponible depuis plusieurs années maintenant.

Malheureusement, il semblerait qu'un bug récent permet à votre correspondant de voir si vous avez lu un message, malgré que vous ayez désactivé l'option.

Les accusés de réception permettent à l'expéditeur de savoir si son message a été lu par le destinataire. Mais, la Pomme permet également d'annuler cette fonctionnalité, peu importe votre raison, pour ne pas donner accès à cette information.



Cependant, Macworld rapporte qu'un bug semble affecter certains utilisateurs :

Un certain nombre de personnes rapportent qu'avec l'envoi de reçus de lecture désactivé sur leurs appareils, les gens peuvent toujours voir quand ils lisent les messages. Ce problème est apparu brièvement avec les versions précédentes d'iOS et d'iPadOS, mais je vois une série de rapports avec iOS 15, y compris les dernières mises à jour, dans lesquels les gens ont un décalage entre leur réglage et d'autres personnes étant au courant de leur statut.