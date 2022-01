Instagram : bientôt la modification de l'emplacement des photos sur votre profil ?

En permanente évolution pour ses utilisateurs, Instagram réfléchit régulièrement à de nouvelles fonctionnalités pour vous faciliter l'utilisation de l'application, mais aussi la rendre plus agréable. L'une des dernières idées de la direction d'Instagram serait de vous donner la main pour modifier l'emplacement d'une photo sur votre grille de profil.

Vous avez probablement déjà vu des profils Instagram qui assemblent plusieurs photos entre-elles pour afficher une grande photo. Le problème, c'est que dès que de nouvelles publications vont avoir lieu, cela casse l'ordre des photos jointes sur la grille du profil. Pour tous ces utilisateurs qui privilégient un flux esthétique et personnel, Instagram devrait bientôt donner le contrôle de l'ordre d'affichage des photos sur son profil, l'organisation chronologique sera toujours présente par défaut, mais elle ne sera plus imposée.

Pour l'instant, rien n’est officiel, mais selon Alessandro Paluzzi un leaker et ingénieur, les développeurs d'Instagram travaillent déjà sur une fonctionnalité qui donnera plus de pouvoir à l'utilisateur pour créer le profil parfait.



Quand Instagram proposera cette nouveauté, elle sera disponible dans une section appelée "Informations sur le profil", vous verrez à cet endroit "Modifier la grille". Le déplacement des photos sera très simple puisqu'il suffira de glisser pour inverser l'emplacement de deux photos. L'expérience sera similaire au déplacement d'une application sur iOS ou iPadOS.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like 👀 pic.twitter.com/fjmkJD4je2