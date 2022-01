Nouveau bug sur les iPhone 13 : un écran rose aléatoire !

Il y a 1 heure

iPhone

Medhi Naitmazi

2



Plusieurs clients remontent un problème d'écran rose aléatoire lors de l'utilisation de l'iPhone 13, rendant impossible l'utilisation de ce dernier sans le redémarrer.



La première fois qu'un utilisateur a signalé le problème, c'était sur le forum de discussion Apple en octobre dernier. Il expliquait que l'écran de son iPhone 13 Pro était devenu rose et avait commencé à se bloquer de façon aléatoire.

Encore un problème sur les derniers iPhone 13

Après cette première alerte qui a conduit au remplacement dudit iPhone, plusieurs autres plaintes ont afflué sur ce sujet, au cours des semaines et des mois suivants.



Si une partie a pu obtenir un nouvel iPhone 13, certains clients n'ont pas eu la même chance, Apple ayant déclaré qu'il s'agissait simplement d'un bug logiciel. Malgré tout, aucune mise à jour n'est venue résoudre le problème qui semble circonscrit à la gamme d'iPhone 13.

Capture partagée par DPigar sur Apple Support Communities

Voici ce que décrit DPigar, le premier a en avoir parlé :

J'utilise un iPhone 13 pro pendant deux jours et mon écran devient rose pendant quelques secondes, puis redémarre. Cela arrive tout le temps, je ne peux donc pas utiliser mon iPhone. Pourquoi ?

Un autre utilisateur a écrit en décembre :

J'ai eu le même problème en prenant une photo, l'écran s'est figé et est devenu rose, puis a redémarré. J'ai appelé le service d'assistance d'Apple, ils ont effectué un diagnostic et ont dit qu'il n'y avait aucun problème. Je vais donc le garder jusqu'à ce que cela se reproduise ou que cela se produise constamment. Si c'est le cas, je le renvoie puisque je l'ai reçu avant-hier.

Ou encore sur Reddit, on peut trouver par exemple ce témoignage :

Cela m'est arrivé en voiture l'autre jour. Mon GPS a d'abord été perdu de quelques rues jusqu'à ce que je le mette en charge. À ce moment-là, il s'est affiché en rose. Tout va bien depuis.

Autre exemple :

La batterie de mon téléphone se comportait bizarrement et il n'arrêtait pas de se bloquer, alors je l'ai mis sous tension et il s'est mis à clignoter aussi. iPhone 13 pro.



Après tous ces rapports, le blog My Drivers a découvert qu'Apple avait fait une déclaration sur le réseau social Weibo ce week-end. En effet, la plupart des cas proviennent apparemment de Chine. Voici la réponse d'Apple :

Nous n'avons pas remarqué de problèmes pertinents dans le matériel des appareils car cette situation [écran rose] est provoquée lorsque le système est verrouillé.

Pour ceux qui rencontrent ce problème, Apple conseille aux utilisateurs de sauvegarder leurs données et d'installer la dernière mise à jour disponible pour exclure toute incompatibilité entre l'application et le système d'exploitation.



Pour l'instant, la version iOS 15.3 RC ne semble pas rectifier la donne, et aucune mention d'un écran rose n'y a été faite. Cela nous rappelle le problème d'écran vert des iPhone 11...