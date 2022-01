Apple News est l'app la plus consultée de sa catégorie au Royaume-Uni

Dans les chiffres de décembre 2021, Apple News a compté 13,2 millions d'utilisateurs, soit plus d'un quart des internautes britanniques, battant BBC News sur le nombre de visiteurs. En revanche, sur le temps consultation, le média local numéro un reprend la main.

Apple capte 26,5% des internautes anglais

Selon les nouveaux chiffres de Press Gazette, 26,5 % des internautes britanniques âgés de plus de 15 ans ont utilisé l'application Apple News en décembre 2021. En moyenne, chaque personne a passé 93 minutes à l'utiliser au cours du mois, soit 1,2 milliard de minutes (ou 20 millions d'heures) au total.



En comparaison, la deuxième application la plus utilisée était BBC News. Elle représentait 25,2 % de tous les internautes de plus de 15 ans, mais elle a totalisé 2,2 milliards de minutes de lecture.



Derrière, l'écart est très important avec NewsTag qui se classe 3e avec 7,6% de parts de marché.

Parmi les noms les plus connus au Royaume-Uni, on trouve Sky News, qui arrive en quatrième position avec 3,3 millions d'utilisateurs. The Guardian est sixième avec 2,1 millions d'utilisateurs, tandis que l'application du tabloïd The Sun est 15e avec 0,3 million d'utilisateurs.



Plus spécifiquement concernant les les rivaux d'Apple, Google News a pris la huitième place avec 1,6 million d'utilisateurs, et Microsoft Start n'est pas classé.

Press Gazette indique que ses chiffres proviennent en partie d'une enquête menée auprès de 10 000 utilisateurs qui ont accepté "d'installer des compteurs sur 25 000 appareils personnels" pour mesurer l'utilisation des sites Web et des applications.



Encore un beau succès d'Apple, mais qui nous rappelle que la France attend toujours Apple News (et évidemment Apple News+), alors que le Canada y a par exemple droit en anglais et en français.