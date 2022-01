Joe Danger s'offre une version remasterisée compatible 120 Hz !

Les petits gars de Hello Games, qui sont souvent salué pour No Man's Sky, mais ils ont commencé avec un jeu de moto-cascade coloré et charmant appelé Joe Danger. Il a été lancé exclusivement sur la PlayStation 3 en 2010, et une version améliorée pour la Xbox 360 est sortie l'année suivante. La suite, Joe Danger 2: The Movie, a également été annoncée cette année-là et est sortie en 2012. Ce fut d'ailleurs en 2012 que Sean Murray de Hello Games a annoncé que Joe Danger serait bientôt disponible sur les appareils mobiles. Le titre a été lancé en janvier 2013, mais n'avait plus été mis à jour depuis 2015. Oui, sept ans sans aucune nouvelle.

Joe Danger se refait une santé en 2022

La série Joe Danger était populaire sur toutes les plateformes et particulièrement sur les mobiles, mais en plein succès, le jeu de moto a été éclipsé par No Man's Sky, un titre incroyable qui a connu une ascension fulgurante.

La petite équipe de Hello Games s'est retrouvée sous les feux de la rampe et a dû livrer ce qui était de loin son jeu le plus ambitieux à ce jour. Inutile de dire que tout le temps et les efforts des années suivantes ont été consacrés à No Man's Sky. Voilà pourquoi Joe Danger a pris la poussière.

Aujourd'hui, cependant, Hello Games vient de publier une mise à jour pour Joe Danger et Joe Danger Infinity, les remastérisant complètement pour les appareils Apple modernes et iOS 15. Ils ont passé les deux dernières années à travailler sur ces mises à jour dans le cadre d'un projet parallèle, "en le reconstruisant lentement pièce par pièce à travers huit ans de changements dans Unity". Du coup, Joe Danger 2022 c'est une amélioration des graphismes, une fluidité accrue jusqu'à 120 Hz sur les iPhone 13 Pro et iPad Pro, des contrôles repensé, et plus encore.



Voici les notes de version officielles :

Doté d'un nouveau moteur graphique flamboyant, Joe Danger Touch vous offre ces améliorations fantastiques : Il est de retour ! Désormais compatible iOS 15 et architectures 64 bits !

Compatibilité ProMotion

Performances améliorées avec nouveaux shaders optimisés

Superbe qualité d'image, graphismes haute résolution, textures avec anti-aliasing et compatibilité Metal

Améliorations écrans multitouch

Et bien plus encore, avec des mises à jour de localisation

Les fans de la saga vont donc pouvoir retrouver cette version spécifique et parfaitement adaptée aux écrans tactiles, un peu comme Rocket League Sideswipe, l'un des tops jeux 2021, qui a su prendre un virage spécifique réussi par rapport au jeu initial sur PC.



Si vous aimez Bike Baron par exemple, foncez sur Joe Danger à moins de 2 euros !

Télécharger Joe Danger à 1,99 €