Pourquoi Apple veut faire interdire le film "Apple Man"

Il y a 4 heures

Actualité Apple

Alban Martin

Réagir



Apple cherche à faire cesser la distribution d'un film d'action-comédie intitulé "Apple-Man", craignant que les consommateurs ne croient que le film est associé au géant technologique basé à Cupertino. Un contrôle de l'image qui tourne parfois au ridicule comme il y a deux ans avec le logo poire de Pear.

Apple Man : un film humoristique ukrainien

En 2020, le réalisateur ukrainien Vasyl Moskalenko a mené à bien une campagne Kickstarter pour son film d'action-comédie indépendant, "Apple Man". Le film est centré sur un super-héros qui a le pouvoir de faire léviter les pommes - le fruit.

Aujourd'hui, alors que le film entre en post-production, Apple a entamé le processus de blocage du premier film de super-héros au monde qui cultive un mode de vie sain, avant même qu'il n'atteigne les consommateurs.



Selon le créateur du film, Apple a intenté un procès de 467 pages contre lui, déclarant que les consommateurs pourraient croire que "Apple Man" est "associé à, ou approuvé, endossé ou fourni par Apple".



Moskalenko souligne que son film a été approuvé par l'Office des brevets et des marques des États-Unis. Apple tente maintenant de faire rejeter la demande d'enregistrement de la marque. Voici ce qu'a déclaré Vasyl à nos confères de iPhoneInCanada :

Si mon enregistrement était refusé, il n'y a aucune garantie qu'Apple n'exigerait pas de supprimer mon film après sa sortie.

Cela ressemble en fait à une brimade de marque déposée. J'espère toujours que cette situation n'est qu'un malentendu. Je suis ouvert aux négociations et j'espère que nous pourrons résoudre ce différend.

Apple a l'habitude d'intervenir lorsqu'elle estime que ses marques sont en danger. Par exemple, en 2017, Apple a poursuivi le conglomérat horloger suisse Swatch pour avoir emblanté "Tick different" sur des modèles de montres spécifiques, une phrase qu'Apple a précédemment utilisée sur sa campagne publicitaire "Think Different" des années 1990. Mais la firme a perdu cette bataille.