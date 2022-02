Apple travaille sur des MacBook Pro en verre et en céramique

Après avoir proposé pendant quelques temps une Apple Watch en céramique, Apple pourrait tenter sa chance du côté des ordinateurs comme le révèle une brevet accordé aujourd'hui et qui décrit un MacBook en verre ou en céramique.



Le brevet prévoit des perforations quasi invisibles dans le matériau à travers lesquelles des icônes de notification pourraient être affichées avec des boutons interactifs...

Le brevet porte principalement sur la technique d'incorporation des micro-perforations plutôt que sur le matériau lui-même. L'idée est que les éléments d'affichage/boutons soient invisibles lorsqu'ils ne sont pas éclairés.



Les modes de réalisation décrits concernent généralement les régions d'entrée d'un dispositif électronique. Plus particulièrement, les présents modes de réalisation concernent des structures qui dissimulent ou masquent la présence de la zone d'entrée [...].

Le dispositif électronique comprend une enceinte définissant un volume intérieur et ayant une paroi définissant une région d'entrée ayant un réseau de microperforations. Le dispositif électronique comprend en outre une source de lumière positionnée à l'intérieur du volume intérieur et configurée pour propager la lumière à travers le réseau de microperforations. Le dispositif électronique comprend en outre un élément de détection positionné à l'intérieur du volume intérieur et configuré pour détecter une entrée reçue le long de la région d'entrée. Le réseau de microperforations est configuré pour être visuellement imperceptible lorsqu'il n'est pas éclairé par la source lumineuse. Le réseau de microperforations est en outre configuré pour afficher un symbole lorsqu'il est éclairé par la source lumineuse.