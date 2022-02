Tesla retire la fonction du FSD qui permet de franchir un panneau stop

Tesla vient de démarrer le déploiement d'une mise à jour over-the-air pour retirer une fonction bêta de son "Full Self-Driving" (FSD) qui permettait aux voitures de s'arrêter au niveau des panneaux stop, a rapporté ABC News. La fonction est apparue pour la première fois dans la FSD v10.3 avec l'ajout du profil dit "Assertif". Elle permet aux véhicules de franchir illégalement les panneaux stop aux intersections à quatre voies à une vitesse pouvant atteindre 8 km/h.

Tesla se range du côté des autorités américaines

Tesla aurait accepté le rappel après deux réunions avec les responsables de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Il concerne près de 54 000 véhicules, dont les Model S et X 2016-2022, les Model 3 2017-2022 et les Model Y 2020-2022. "Ne pas s'arrêter à un panneau d'arrêt peut augmenter le risque d'accident", écrit la NHTSA dans le rapport de rappel. Cependant, Tesla a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance de blessures ou d'accidents causés par cette fonctionnalité.

Tesla a précédemment retardé son logiciel FSD 10.3 en raison de "certains problèmes", notamment une régression avec les virages à gauche, des avertissements de collision avant fantômes et des bugs de guidage automatique. La société a également été contrainte de rappeler 300 000 voitures en Chine en raison de problèmes liés à l'Autopilot, tout en émettant des rappels ailleurs pour des défauts de caméra et de coffre, la séparation des suspensions et d'autres problèmes.



Comme nous l'avons déjà mentionné, l'appellation "conduite autonome intégrale" est trompeuse, car ce terme fait généralement référence à une véritable conduite autonome de niveau 4, tandis que le système de Tesla offre simplement une assistance au conducteur avancée de niveau 2. Une mise à jour sans fil permettant de désactiver les arrêts devant les panneaux stops devrait être proposée aux clients d'ici début février.