One Gemini : la batterie qui permet de rouler 1200 km en Tesla

Il y a 1 heure

Véhicules

Alexandre Godard

Rouler plus de 1200 kilomètres avec une voiture électrique sans s'arrêter, ONE l'a fait. Cette startup américaine spécialiste du sujet a conçu une batterie baptisée Gemini pour la placer dans une Tesla Model S. Accrochez-vous, le résultat est bluffant !

Batterie One Gemini : la championne de l'autonomie !

Il y a à peine 48 heures, Mercedes nous a présenté le concept EQXX, un petit bijou futuriste avec une autonomie de 1000 km. Un concept plus réaliste que ses prédécesseurs étant donné qu'il a pour but d'annoncer ce que certaines voitures de la marque pourront réaliser d'ici quelques années.

La Tesla Model S équipée de la batterie ONE

En attendant qu'un constructeur réalise vraiment la prouesse de mettre sur le marché un véhicule électrique de série qui tient 1000 kilomètres sur une seule charge, la startup américaine Our Next Energy (ONE) pourrait bien avoir doublé tout le monde.



Cette société basée dans le Michigan et spécialisée dans le domaine des batteries a fait l'expérience de poser son dernier prototype de batterie dans une Tesla Model S et devinez quoi, le résultat est tout simplement spectaculaire.



Sur les routes du Michigan, à bord d'une Tesla Model S équipée de cette fameuse batterie et à une vitesse moyenne de 88 km/h, l'un des représentants de ONE indique qu'il a parcouru pas moins de 1210 kilomètres sans avoir besoin de passer une seule fois par la case recharge.



Un chiffre hallucinant quand on sait que de base, une Model S peut tenir en moyenne 600 km. Encore plus impressionnant, le deuxième test aurait été conclu sur une autonomie de 1419 kilomètres, soit pratiquement deux fois plus performant que ce que propose actuellement Tesla sur sa Model S Plaid.



Mujeeb Ijaz, fondateur et directeur de Our Next Energy :

Nous voulons accélérer l'adoption des véhicules électriques en éliminant l'anxiété d'autonomie, qui retient la plupart des consommateurs aujourd'hui.



Nous nous concentrons maintenant sur l'évolution de cette "batterie concept" appelée Gemini, qui permettra des trajets longue distance sur un charge unique tout en améliorant les coûts et la sécurité en utilisant des matériaux durables.

Comme vous le savez, l'un des points faibles des véhicules électriques, c'est que leur autonomie peut varier en fonctions de différents critères comme le style de route, les conditions météorologiques, le style de conduite, l'endroit où elle passe la nuit... Une problématique qu'aucun constructeur automobile n'a pour le moment réussi à contourner, même si certaines choses sont faites pour les réduire.



C'est sur ce point précis que ONE Gemini est censée vous redonner le sourire et surtout vous faire oublier tous ces petits tracas du quotidien si vous roulez en électrique. La startup précise qu'elle a réussi à faire une batterie de 207.3 kWh de la même taille que celle de 103.9 kWh apposée dans une Tesla Model S Long Range Plus.



Si l'euphorie d'une telle annonce nous faisait dire un peu plus haut que cette startup avait peut-être doublé la concurrence, précisons tout de même que ce projet est bel et bien en cours de développement et que la production de masse devrait commencer d'ici 2023, si tout se passe comme prévu.



Quoi qu'il en soit, nous avons devant nos yeux une preuve supplémentaire que d'ici quelques années les inquiétudes autour de l'autonomie d'un véhicule électrique seront derrière nous. Espérons tout de même que toutes les catégories de véhicules en profitent et pas uniquement les modèles haut de gamme.