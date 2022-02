iOS : Le Comité judiciaire du Sénat a approuvé l'ouverture aux stores tiers

Plus tôt aujourd'hui, on vous apprenait que l'Apple Park était dans une panique totale suite au projet de loi qui était soumis au vote par le Comité judiciaire du Sénat des États-Unis. Baptisée "les marchés ouverts", cette loi obligerait les géants comme Apple à ouvrir leurs systèmes d'exploitation à d'autres boutiques d'applications pour supprimer le monopole et proposer une réelle concurrence.

La loi a été votée,

mais ce n'est pas fini...

Cette nouvelle est une véritable catastrophe pour Apple qui souhaite préserver à tout prix la sécurité et la confidentialité des utilisateurs sur iOS. Nous venons d'apprendre il y a moins d'une heure que le Comité judiciaire du Sénat vient de valider la loi qui va obliger les principaux acteurs dans la distribution d'applications à ouvrir leurs OS à des stores tiers.



Avant que le vote se réalise au sein du comité, le chef des affaires gouvernementales d'Apple a envoyé une lettre pour demander de ne pas voter en faveur de cette loi qui provoquerait l'arrivée massive de malwares et des problèmes de confidentialité sur les iPhone et iPad.

Le Sideloading permettrait à des acteurs malveillants d'échapper aux protections d'Apple en matière de confidentialité et de sécurité en distribuant des applications dépourvues des contrôles essentiels de confidentialité et de sécurité. Ces dispositions permettraient aux logiciels malveillants, aux escroqueries et à l'exploitation des données de proliférer.

Visiblement, l'inquiétude d'Apple n'a pas réussi à dissuader les membres du comité qui ont officiellement approuvé cette loi.

Maintenant que la première étape est validée, la loi "marchés ouverts" va se diriger vers le Sénat pour le vote final, c'est la dernière étape avant son entrée en vigueur pour toutes les entreprises comme Apple qui prennent des décisions majeures dans la distribution des applications.



Pour rappel, Apple est fortement opposé à l'ouverture des stores tiers sur ses appareils, la firme de Cupertino a expliqué à plusieurs reprises dans le passé qu'il sera impossible de garantir aux utilisateurs que l'application qu'ils téléchargent n'a pas de malware et respectera votre vie privée.

Au-delà de cet aspect de bienveillance, Apple va faire face à une perte financière gigantesque puisque la commission 15% et de 30% de l'App Store ne pourra plus être appliquée lors des transactions entre développeur et utilisateur.



Si cela est une mauvaise nouvelle pour Apple, il y a tout de même des avantages pour les consommateurs, comme il va y avoir des stores concurrents, les tarifs vont devenir plus compétitifs et les prix vont baisser sur les achats intégrés par exemple.

Du côté des développeurs, pouvoir proposer une application dans un store tiers, c'est la possibilité de profiter d'une commission moins élevée et de conditions moins strictes.

Finalement, cela n'a pas que des inconvénients !



