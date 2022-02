Les nouvelles applications : Ochi, Log, 4eat

Ochi (App, iPhone / iPad, v1.0.4, 33 Mo, iOS 15.0, Michael Tigas) L'idée d'Ochi est simple : créer des filtres pour vous aider à rester concentré. Par exemple, si vous rédigez un document, vous pouvez créer un filtre nommé "Écriture" qui bloque l'accès à certains sites, applications et même catégories de sites Internet. Vous pouvez également faire l'inverse et n'autoriser que l'accès à certains sites Web, applications ou catégories, selon vos besoin. Au moment où vous essayerez d'accéder à l'un des sites ou apps sur liste noire, vous aurez un petit message d'erreur indiquant que vous êtes hors limites.



C'est très intéressant pour limiter son addiction à TikTok, Instagram, et autre iSoft. Mais surtout, Ochi est compatible avec les raccourcis automatisés d'Apple Télécharger l'app gratuite Ochi





Log: Job Application Tracker (App, iPhone, v1.2.2, 1 Mo, iOS 15.0, ZHI QI) Log a pour objectif de vous aider à suivre vos candidatures, qui nécessitent souvent plusieurs séries d'entretiens et de nombreuses questions techniques, notamment dans le secteur des technologies.



Log rend intuitif et facile le suivi de vos candidatures passées pour vous aider à mieux préparer la prochaine.



Log dispose de quelques fonctionnalités avancées, telles que la possibilité de joindre des images à vos questions, de les marquer et de garder trace de vos dates d'entretien.

Il vous offre une grande polyvalence tout en gardant une expérience utilisateur simple. Télécharger l'app gratuite Log: Job Application Tracker





4eat (App, iPhone, v1.8.3, 58 Mo, iOS 12.0, MASHealth) 4eat est votre nutritionniste dans votre poche.



Adoptez une alimentation saine, en atteignant vos objectifs ! Des plans nutritionnels totalement personnalisés, oubliez de compter les calories. Adaptez 100% de vos repas à votre routine, perdez du poids et de la graisse, gagnez du muscle et mangez mieux avec 4eat.



Sentez-vous mieux en mangeant sainement. Oubliez votre poids, 4eat vous aide à manger sainement et à vous sentir mieux. Rejoignez l'application en espagnol développée par des nutritionnistes professionnels qui s'adapte à vos objectifs et caractéristiques pour vous améliorer jour après jour, pour être plus heureux et en meilleure santé. Elle inclut un plan végétalien et végétarien, quel que soit votre objectif, 4eat pense à vous ! Télécharger l'app gratuite 4eat