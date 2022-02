Le fournisseur SSD d'Apple pourrait augmenter ses prix et c'est un problème

Il y a 1 heure (Màj il y a 39 min)

Actualité Apple

Alexandre Godard

Le fournisseur SSD d'Apple est actuellement dans une situation délicate et pourrait prendre la décision d'augmenter ses prix dans les mois à venir. Résultat, Apple devrait payer plus cher et pourrait de ce fait augmenter le prix de vente de l'iPhone à venir en 2022. C'est une simple hypothèse qui, nous l'espérons, se révèlera être fausse.

Des problèmes de contamination chez le fournisseur SSD d'Apple

Si l'un des sujets les plus évoqués depuis maintenant 24 mois dans le monde de la technologie c'est la pénurie mondiale de semi-conducteurs, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent également avoir de lourdes conséquences.



Cette fois-ci, c'est du côté des fournisseurs de stockage SSD qu'il faut se tourner. Comme le relève TrendForce, deux des principaux fournisseurs mondiaux de SSD (Western Digital et Kioxia) rencontrent en ce moment de gros problèmes de production.



Selon les dernières infos, ils auraient subi d'énormes contaminations au niveau des installations de production NAND dans deux usines au Japon au mois de janvier. Western Digital affirme avoir perdu 6,5 exaoctets de stockage flash BiCS 3D NAND.

Pas la peine de s'y perdre avec des termes complexes, il faut simplement retenir qu'une partie de la production est inutilisable et que cela va créer un trou dans le calendrier des livraisons. Pour rappel, Western Digital et Kioxia représentent à eux deux pas moins de 30̈% de la production mondiale de SSD.



Le souci derrière toute cette histoire, c'est que les deux entreprises pourraient décider d'augmenter leurs prix d'environ 10% au deuxième semestre 2022. Une augmentation de prix qui concerne directement Apple étant donné que c'est son principal fournisseur dans ce domaine. L'iPhone 13, l'iPad Pro ou encore le dernier MacBook Pro sont équipés du stockage SSD de Western Digital et Kioxia.



Une légère augmentation de 10% qui pourrait se transformer en une énorme somme d'argent à dépenser en plus pour Apple lors de l'achat d'un prochain contrat. À partir de là, nous sommes en droit de nous demander si cela ne finira pas par se répercuter sur le prix de l'iPhone 14... Nous pensons que ce ne sera pas le cas mais il faudra vérifier tout cela au mois de septembre, date de sortie du nouvel iPhone d'Apple.